Sánchez avisa a Torra que el Gobierno, aunque esté en funciones, puede aplicar el 155 en Cataluña si se vulnera la ley

Redacción 01/10/2019 14:15 h

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido este martes de que el artículo 155 de la Constitución se puede aplicar en Cataluña con un Gobierno en funciones y ha recalcado que si el autogobierno se sitúa «fuera de la legalidad» es obligación del Gobierno de España restituirlo.

«Espero no llegar a ese extremo, no tiene que llover sobre mojado», ha señalado, no obstante, Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser en esta jornada en la que se cumple el segundo aniversario del referendo ilegal del 1-O. Sánchez ha recalcado que si «en las próximas semanas o meses» el Ejecutivo tiene que actuar en Cataluña lo hará con «firmeza, unidad de acción y proporcionalidad», y ha asegurado que si se ve obligado a aplicar el 155 se guiará por esos principios y hablará con los principales partidos antes de tomar una decisión.

También ha recordado que el Gobierno va a impugnar ante el Tribunal Constitucional las últimas resoluciones aprobadas en el Parlamento -que daban «legitimidad» a la «desobediencia civil e institucional»- y también hará un requerimiento ante la Mesa de esa Cámara. En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha pedido al independentismo que «no juegue con fuego» y ha insistido en reclamar que se condenen los actos e «indicios» de violencia, en alusión a las detenciones de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que, según la Fiscalía, iban a cometer actos violentos con motivo del aniversario del 1-O.

«Condenar cualquier indicio de violencia venga de donde venga, incluidos los elementos radicales del independentismo», ha manifestado Sánchez, quien ha asegurado que en el Gobierno estarán «muy atentos» y van a «garantizar la seguridad».

Espera, además, que una vez que se conozca la sentencia del «procés» dicha crisis vuelva al «territorio de la política».

Ha señalado que, como siempre le ha dicho al presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo que tiene que hacer el independentismo es «abrir un proceso de diálogo con la parte que no es independentista» y, a partir de ahí, el Gobierno puede «ayudar a ese diálogo» y hacerlo «no con soflamas ni echando más gasolina al fuego».

Pero lo que no se le puede pedir al Gobierno, ha advertido, es un diálogo fuera de la ley ni que «Madrid trate de responder a una crisis» con la fórmula que defiende «una minoría» catalana, la independentista.

Sánchez ha reconocido que no ha mantenido contactos con el independentismo más allá de las «relaciones epistolares» que tiene con Torra, en alusión a las cartas que recibe del presidente de la Generalitat, que pone en duda si son para el diálogo o solo «una herramienta más de propaganda».

Torra y el Govern se comprometen a avanzar «sin excusas» hacia la república

Otra de las voces protagonistas de este martes ha sido la del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su Govern, que se han comprometido a avanzar «sin excusas» hacia la consecución del objetivo de la «república catalana» y han enfatizado que van a hacerlo por la vía democrática y pacífica.

Torra y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, han leído el manifiesto «Compromiso del primero de octubre» en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, acompañados del resto de consellers y altos cargos del ejecutivo, en un acto corto y sobrio. El acto institucional, de carácter solemne, ha tenido lugar después de una breve reunión del ejecutivo autonómico -en esta ocasión sin la habitual rueda de prensa posterior- y ha sido muy corto, pues solo ha constado de dos intervenciones de Torra y Aragonès, de poco más de dos minutos cada uno.

Con todos los consellers, secretarios generales y altos mandos del Govern detrás, Torra ha expresado el compromiso del ejecutivo catalán con la «radicalidad democrática, el derecho a la autodeterminación, con el diálogo, con la cohesión social y con el respeto escrupuloso de los derechos humanos, civiles y las libertades colectivas».

La moción contra Torra enfrenta al PSC y Ciudadanos

Uno de los temas entre los que discurre este 1 de octubre es el de la moción de censura que Ciudadanos ha impulsado contra el presidente de la Generalitat. La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha anunciado que su formación se abstendrá porque «Cs no es la solución». «Tan evidente es que Torra es el problema de Cataluña, como que Ciudadanos no es la solución. Cataluña necesita un buen gobierno», ha dicho en rueda de prensa en el Parlament.

Los socialistas rechazan de este modo el llamamiento que tanto Cs como PPC les hizo este lunes, día en que se registró la moción de censura, para que se sumaran a la iniciativa. De hecho, esta mañana, desde las filas populares, Alejandro Fernández ha pedido una reunión al líder del PSC, Miquel Iceta, para abordar esta cuestión.

Sin embargo, el PSC ya ha anunciado su abstención y, de este modo, se une a comunes y CUP, que ya han anunciado que no apoyarán a Roldán para que sustituya a Torra al frente de la Generalitat.

Los únicos incidentes se registraron en Gerona

A pesar de que parecía que el martes amanecía con tensión en las calles de Cataluña, poco a poco los incidentes se ha ido rebajando. El principal problema se registró en Gerona de madrugada cuando unos 300 independentistas se concentraron frente al cuartel de la Guardia Civil de Girona, convocados por diversas organizaciones con motivo del segundo aniversario del 1-O, mientras un cordón de los Mossos d'Esquadra les impideron acercarse al recinto.

Los manifestantes, muchos de ellos encapuchados, portaban diversas pancartas, como una que encabezaba la marcha y en la que se podía leer: «Dos años después... el combate continúa». Allí se encontraron con el dispositivo de los Mossos d'Esquadra que protegía el cuartel de la Guardia Civil y que ha instado a los manifestantes a evitar confrontaciones y a mantener una actitud pacífica.

Los manifestantes les han lanzado algún huevo y han proferido gritos como «no os merecéis la señera que lleváis» antes de abandonar el lugar y proseguir la marcha.

Tras esta concentración, se trasladaron hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno, donde, tras celebrar una asamblea improvisada en la calle, mantuvieron cortado el tráfico.