Condenada a prisión permanente revisable Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel

La acusación particular y la Fiscalía piden prisión permanente revisable por asesinato con alevosía y ensañamiento

«Pido perdón a la familia de Gabriel, a la mía y a mi hija, y a toda España en general por lo que hice, solo espero que Dios me perdone». Con el turno de última palabra de Ana Julia Quezada concluyó la última sesión del juicio por el crimen de Gabriel. Este miércoles se reunirá el jurado popular para conocer el objeto del veredicto sobre el que deberá pronunciarse para determinar la culpabilidad o no de Quezada. Antes, tanto acusación particular como Fiscalía han mantenido sus calificaciones finales y piden prisión permanente revisable por un delito de asesinato, con alevosía y ensañamiento en el caso de la acusación que ejerce la familia. La defensa, aunque mantiene su petición por un homicidio imprudente, introduce como petición subsidiaria un dolo eventual con un menor, elevando la posible pena en este caso de 10 a 15 años de cárcel.

