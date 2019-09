Sánchez advierte al independentismo de que si quiebra el Estatuto actuará con «serena firmeza»

El presidente de la Generalitat ha asistido a un acto de JxCat frente a la cárcel de Lledoners donde ha apuntado a Pedro Sánchez asegurando que «la única violencia es la del Estado»

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apuntado este domingo que no puede «condenar lo que no existe», ya que «el independentismo siempre ha sido pacífico» y por ello «choca contra la violencia de manera natural»: «Nosotros no somos violentos», ha asegurado.

En su intervención en un acto político de JxCat frente al centro penitenciario de Lledoners (Barcelona), el presidente catalán ha afirmado que él «siempre» ha rechazado la violencia, eso sí, «cuando se ha producido».

«No podemos condenar lo que no existe; porque nosotros no somos violentos», ha insistido, y ha añadido: «No tenemos ningún problema en condenar la violencia cuando se ha producido, pero no podemos caer en el marco al que nos quieren llevar, sencillamente».

