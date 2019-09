El Tribunal Supremo decide hoy si autoriza la exhumación de los restos de Franco

0

La Voz de Galicia Mateo Balín

Madrid | Colpisa 24/09/2019 05:00 h

El recurso contra la decisión del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco y su posterior enterramiento en el panteón familiar ubicado en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo, Madrid) será resuelto hoy martes por el Tribunal Supremo. Los seis magistrados que decidirán llegan a la deliberación y fallo con la idea de avalar la exhumación dado el «interés general» del asunto, amparado por la Ley de la Memoria Histórica (artículo 16.3).

Las dudas, no obstante, se plantean en la segunda parte del escrito de la familia Franco, que alega vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad personal y la libertad religiosa, y que está respaldado por los recursos de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle. Así, el meollo reside en la localización definitiva de los restos mortales del dictador. Fuentes jurídicas explican que no existen precedentes de reinhumación que ilustren a la Sala y, por tanto, afronta un debate jurídico que se antoja «largo y muy complejo». Más si cabe cuando los jueces no se han reunido previamente para compartir ideas o plantear escenarios entorno a la ponencia que presentará hoy Pablo Lucas a sus cinco compañeros.

El debate tiene que ver con la posible vulneración del derecho de los familiares a elegir el lugar en el que deben reposar los restos de su allegado. Para ello ofrecieron la cripta de la Catedral de la Almudena, donde la hija Carmen Franco compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos. Pero el Ejecutivo rechazó esta posibilidad alegando «motivos de seguridad y de orden público», en un informe presentado por la Delegación del Gobierno que ha sido analizado por el tribunal de la Sección Cuarta. En concreto, el informe considera inadecuado el emplazamiento de la Almudena por su situación tan céntrica y el interés turístico. Además, los expertos mencionaron la amenaza terrorista o incluso los posibles enfrentamientos entre detractores y partidarios dentro de la cripta de la catedral.

Los recurrentes presentaron una pericial en la que alertaba de que los riesgos de profanación y de actos vandálicos «se dispararían» si fuese enterrado en Mingorrubio, donde se encuentran los restos de Carmen Polo. Explicaron que «siempre sería una pareja» de agentes la que tendría que frenar el ataque, mientras que en la Almudena la Policía tendría recursos sobrados para frenar a radicales al ser una zona reducida que controlarían «perfectamente».

Por el contrario, la Abogacía del Estado reprochó a los Franco que no hayan tenido en cuenta en ese informe los riesgos de enfrentamientos entre grupos extremistas o que haya olvidado, por ejemplo, el intento de atentado en el 2013 en la Almudena por un grupo de anarquistas chilenos, que fueron condenado a 4 años.