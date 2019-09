Podemos Andalucía insiste en tener grupo propio en el Congreso

0

Redacción 23/09/2019 13:17 h

Podemos Andalucía, controlado por la corriente anticapitalista de la formación morada, insiste en tener grupo propio en el Congreso. El secretario de Política y Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha defendido este lunes que este «es el momento» y ha insistido en que la candidatura de la izquierda «se llame Adelante» en vez de Unidas Podemos, algo que ya se ha trasladado a la dirección estatal de la confluencia.

Ganfornina ha explicado que las fuerzas que integran Adelante Andalucía mantendrán una reunión para afrontar esta posibilidad, que ya ha sido rechazada públicamente por el coordinador regional de IU, Toni Valero, quien considera la propuesta «legítima y respetable» pero cree que hay que «ponérselo fácil» a su electorado. Ganfornina ha afirmado ser «profundamente respetuoso» con las ideas de quienes forman Adelante Andalucía y en concreto en este caso con IU y ha dicho que el encuentro de mañana «será para decidir qué se hace en Andalucía y tener claro qué se quiere desde aquí», más allá de lo que decida la dirección de Unidas Podemos.

Ha explicado que la responsable de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha hablado personalmente con Pablo Iglesias para informarle de sus planes y que están «esperando una respuesta» que aún no se ha producido, aunque cree que la dirección estatal «es sensible a entender que estamos en un momento extraordinario y no son unas elecciones más», a la vez que ha advertido que «lo que se hace en Andalucía deben decidirlo los andaluces».

El dirigente de Podemos ha explicado que no se ha producido «ningún contacto» con Íñigo Errejón después de que su partido Más Madrid haya decidido concurrir a las elecciones generales, aunque ha opinado que a Errejón «le gustaría mucho» compartir filas con la responsable andaluza.

Revalidar confluencias

La respuesta llegó de la mano de la portavoz de Podemos, Noelia Vera, que ha confirmado que la formación tiene intención de revalidar sus confluencias de cara a la próxima convocatoria electoral, fijada para el 10 de noviembre, por lo que no prevé que Adelante Andalucía pueda concurrir como una confluencia propia dentro de Unidas Podemos.