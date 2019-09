PP y Ciudadanos cargan contra el líder del PSOE por atacar al partido con el que negoció

21/09/2019 05:00 h

El PP y Ciudadanos no perdieron la oportunidad de aprovechar las hostilidades desatadas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para cuestionar la viabilidad de un Gobierno del PSOE y atacar al líder socialista. «Yo no podría dormir tranquilo si hubiera pactado con Bildu», señaló el presidente de los populares, Pablo Casado, parafraseando los temores expresados por jefe del Ejecutivo en funciones respecto a la posibilidad de que Pablo Iglesias controlara el Ministerio de Hacienda. «Sánchez y el PSOE no son un destino inevitable para España», indicó Casado, que acusó al socialista de querer conseguir el voto de los españoles «por agotamiento». La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, incidió también en que Sánchez dormía «a pierna suelta» cuando ofreció un Ejecutivo de coalición con una vicepresidencia y tres ministerios a Unidas Podemos y que ahora también duerme «perfectamente» porque ha logrado su «objetivo» de llevar a España a unas nuevas elecciones generales.

Ciudadanos fue incluso más lejos y presentó una batería de preguntas para que el Gobierno dé cuenta de las afirmaciones de Sánchez. En concreto, el partido naranja quiere saber «qué opinión le merece al Gobierno que el candidato propuesto por el jefe del Estado, el señor Pedro Sánchez, haya estado repartiéndose ministerios y sillones durante seis meses con un partido que no le permite dormir tranquilo». Para el partido naranja resulta «asombroso» que Sánchez hiciera estas afirmaciones cuando el PSOE está gobernando en siete comunidades con Unidas Podemos.