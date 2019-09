Junqueras contradice de nuevo a JxCat y encabezará la lista de Esquerra al Congreso

0

redacción / la voz 21/09/2019 05:00 h

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en prisión provisional a la espera de la sentencia del Supremo por el 1-O, aseguró ayer que se pone «a disposición del partido, de la ciudadanía y de la causa de la libertad» para volver a encabezar la candidatura de ERC a las elecciones generales, como hizo en la pasada convocatoria del 28 de abril.

«Lo hago acompañado una vez más del amigo Raül Romeva [también en prisión], que se vuelve a poner al servicio del país para liderar la candidatura de ERC en el Senado», ha escrito Junqueras en una carta a su militancia a la que ha tenido acceso Europa Press.

«No desapareceremos»

En su misiva, Junqueras ha añadido: «Deben saber que combatiremos la represión hasta el final. No desapareceremos, no nos cansaremos y no nos pararemos nunca. Porque estamos convencidos de que si persistimos, ganaremos».

El líder republicano ha asegurado que nunca había estado tan convencido como ahora de que la independencia «es inevitable».

Con este anuncio, se da prácticamente por hecho que ambos sean los cabeza de lista de ERC el próximo 10N, Junqueras para el Congreso y Romeva para el Senado.

La designación queda pendiente, no obstante, de que la propuesta reciba un aval de la militancia, aunque fuentes de ERC consultadas por Europa Press están convencidas de que así será, después de que Junqueras recibiera el pasado domingo el apoyo de casi el 90 % de los militantes para ser reelegido como presidente de la ejecutiva nacional.