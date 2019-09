Cinco presidentes autonómicos pagaron por ser entrevistados en el diario británico «The Guardian»

The Guardian

Aviso en la web de The Guardian de que el «contenido publicitario» ha sido retirado (en alusión a la entrevista con Ximo Puig)

Redacción 20/09/2019 18:32 h

El socialista valenciano Ximo Puig no fue el único presidente autonómico que pagó por ver publicadas sus declaraciones en el diario británico The Guardian. Según informa elEconomista, otros cuatro dirigentes regionales, adscritos a diferentes partidos, recurrieron a la agencia The Report Company (especializada este tipo de contenidos) para contratar acuerdos comerciales con el rotativo inglés que incluyesen la publicación de entrevistas con los políticos a cambio del correspondiente pago con fondos públicos.

Además de Puig -siempre según la versión de elEconomista- también pasaron por la caja de The Guardian el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara (PSOE); la presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol; el entonces presidente de Canarias Fernando Clavijo (Coalición Canaria, que ocupó el cargo entre el 2015 y el 2019); y el ya expresidente de La Rioja José Ignacio Ceniceros (PP).

Como había ocurrido con el caso de Ximo Puig, estas cuatro entrevistas también han sido retiradas de la web de The Guardian y, cuando se intenta acceder a las mismas, salta un aviso advirtiendo que el «contenido publicitario» ha sido eliminado tras vencer el acuerdo comercial por el que se había publicado.

El caso de Carmena

Algo diferente parece el caso de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que entre el 2015 y el 2019 ocupó el cargo tras vencer en las municipales al frente de la lista de Más Madrid. Aunque la entrevista con la exregidora madrileña también ha sido retirada de la web del diario británico, que publica en su lugar una nota similar advirtiendo de que se trataba de un «contenido comercial», elEconomista recoge la negativa de Más Madrid de que el equipo de Carmena pagase por esta publicación y su afirmación de que se trataba de una «entrevista convencional».

La Generalitat Valenciana niega que se pagase por la publicación de la entrevista con Ximo Puig. Según la versión ofrecida por el departamento de Presidencia, que sí admite que se abonaron a The Guardian 43.000 euros por un acuerdo comercial, se trataba de un acuerdo para publicar un suplemento de promoción de la comunidad que no contemplaba la inclusión de una entrevista, que, según la Generalitat, fue iniciativa del diario británico.