El Tribunal de Justicia de Cataluña ordena retirar la pancarta de apoyo a los presos del palacio de la Generalitat

Redacción 20/09/2019 15:07 h

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, retirar en un plazo de 48 horas la pancarta de apoyo a los políticos presos de la fachada del Palau de la Generalitat, a raíz de un recurso presentado por la asociación Impulso Ciudadano.

En un auto, contra el que cabe recurso y que cuenta con un voto particular, la sala contenciosa del TSJC acuerda descolgar la pancarta y el lazo amarillo de apoyo a los presos, como medida cautelar mientras resuelve sobre el fondo del recurso presentado por Impulso Ciudadano, asociación liderada por el exdiputado de Cs en el Parlamento catalán José Domingo.

La asociación presentó el pasado 27 de mayo un recurso contencioso ante el TSJC en el que pedía que se condenara a la Generalitat a retirar la pancarta con el lazo amarillo, y que se la obligara a hacerlo cautelarmente mientras se dictaba sentencia, alegando que su exhibición vulnera el «deber de objetividad» que debe presidir la actuación de cualquier administración pública.

El TSJC ha estimado la medida cautelar planteada por la asociación y requiere «de forma personal» a Torra que retire el cartel al reconocer que el hecho de que se exhiba en el Palau de la Generalitat puede provocar una «afectación objetiva» sobre los ciudadanos que «no se alineen con la opción ideológica representada por dicha pancarta».

La sala, integrada por cuatro magistrados de lo contencioso, apunta que es aplicable al caso de la pancarta una sentencia del TSJC que en el 2016 estableció que exhibir la estelada en un edificio público debe ser considerado partidista y que ese tipo de lugares deben regirse por el principio de «neutralidad institucional que, si bien reforzado en los períodos electorales, debe mantenerse en todo momento».

Voto particular

Esos argumentos avanzados en el auto son los que han motivado el voto particular del magistrado Eduard Paricio, quien, no obstante, coincide con la mayoría de la sala en que es procedente la medida cautelar solicitada. Para este magistrado, que a diferencia del auto redacta su voto particular en catalán, el auto se «extralimita en lo que respecta a la incorporación de argumentos o alusiones relativos al fondo», que en su opinión no deberían adelantarse en aras del «criterio de apariencia de buen derecho».

El juez reprocha a sus compañeros sus pronunciamientos jurisprudenciales sobre la neutralidad política de las instituciones públicas o la libertad de expresión, que cree pueden ser contrarios a derecho si se han manifestado «antes de escuchar los motivos de fondo y la prueba aportada y de valorar cuáles son los derechos comprometidos».

La asociación Impulso Ciudadano, que el pasado mes de julio también presentó un recurso para que el Ayuntamiento de Barcelona retirara el lazo amarillo de su fachada, está liderada por el exdiputado de Cs en el Parlament José Domingo, que años atrás dejó el partido naranja por discrepancias con Albert Rivera y que el pasado 12 de septiembre desde Madrid hizo un llamamiento a sumarse a las entidades constitucionalistas en Cataluña para frenar al independentismo.