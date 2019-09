Junqueras anuncia su disposición a encabezar candidatura de ERC al Congreso y la de Romeva al Senado

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 20/09/2019 10:42 h

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha enviado una carta a la militancia en la que muestra su disposición a volver a encabezar la candidatura de ERC al Congreso en las próximas generales, una convocatoria que atribuye a la «inmadurez democrática» del sistema político español.

En la misiva, Junqueras, que se encuentra en prisión a la espera de la sentencia por el juicio sobre el desafío secesionista, también informa de que Raül Romeva, en la misma situación procesal, está dispuesto asimismo a encabezar la candidatura de ERC al Senado.

Oriol Junqueras ha pedido esta misma semana al Tribunal Supremo que no dicte la sentencia del caso «procés», que podría inhabilitarlo para presentarse a unas elecciones, mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo no resuelva sobre el alcance de su inmunidad como europarlamentario electo.

En la carta, el líder de Esquerra revela que en los últimos días ha podido hablar e intercambiar mensajes con otros dirigentes de ERC -Marta Rovira, Pere Aragonès y Marta Vilalta- y que tras estos contactos «os quiero anunciar que me pongo a disposición del partido, de la ciudadanía y de la causa de la libertad para poder volver a encabezar la candidatura de Esquerra al Congreso de los Diputados». «Y lo hago -añade- acompañado una vez más del amigo Raül Romeva, que se vuelve a poner al servicio del país para encabezar la candidatura de Esquerra al Senado».

Junqueras inicia su misiva agradeciendo el apoyo de la militancia a su tercera renovación como líder del partido en las elecciones internas del pasado domingo, lo que «nos llena de energía para continuar el proyecto iniciado en Girona en el 2011», y afirma que espera estar «a la altura de las expectativas y de la confianza que nos habéis dado».

«Nunca como hoy he estado tan convencido de que la independencia de nuestro país es inevitable, pese a que somos plenamente conscientes, como siempre recuerda el amigo Romeva, que el camino no será rápido ni fácil», indica el exvicepresidente de la Generalitat.

«Justo en estas horas que os escribo, nos enteramos de que nos abocan a unas nuevas elecciones», precisa Oriol Junqueras, para quien «la arrogancia, la irresponsabilidad y, sobre todo, la inmadurez democrática del sistema político español nos llevan hacia esta repetición electoral».

Junqueras asevera que «nadie como Esquerra Republicana ha demostrado la firmeza y la coherencia al mismo tiempo», y agrega que «pese a la represión, continuamos extendiendo la mano al diálogo porque sabemos que es necesario encontrar una salida democrática al conflicto entre el Estado y Cataluña que dé respuesta a nuestros objetivos legítimos».

«Tienen que saber que combatiremos la represión hasta el final. No desapareceremos, no nos cansaremos y no nos pararemos nunca. Porque estamos convencidos de que si persistimos, ganaremos», concluye la misiva de Junqueras a la militancia.