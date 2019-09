Los críticos gallegos de Podemos esperan el salto de Errejón al 10N

0

santiago / la voz 20/09/2019

Oficialmente, Íñigo Errejón mantiene la cautela y no se pronuncia sobre el posible salto de Más Madrid a la arena nacional con la presentación de una candidatura para el 10N que aspiraba a tener en Manuela Carmena su cabeza visible por Madrid. Pero la exalcaldesa de la capital descartó este jueves las ofertas que le llegan del entorno del exfundador de Podemos para que regresase a la primera línea política. «Me descarto, me descarto, llevo dos o tres días diciendo que no, el resultado es que no», sentenció.

En Galicia, no hay comentarios, pero tanto los enemigos que en los últimos años sembró Iglesias dentro de su propio partido por los continuos dedazos en la elaboración de las listas como los principales damnificados por la ruptura de En Marea -léase Luís Villares y los suyos, que no dejan de culpar a Iglesias de las tensiones internas- están a la expectativa por si Errejón se apunta a la carrera del 10N, que no solo modificaría el mapa de los partidos en liza para el Congreso sino también los equilibrios -más bien los desequilibrios- con los satélites autonómicos.

También guarda silencio Carolina Bescansa, oficialmente centrada ahora en su regreso a la universidad. Pero el teléfono de la exdiputada de Podemos no para de sonar, y si Errejón tiene presiones para que dé el salto a la política estatal, la compostelana también las tiene para que se sume al proyecto, si bien es cierto que ni el uno ni la otra quieren repetir los errores que erosionaron con fuerza a la formación morada, sobre todo en lo que tiene que ver con la configuración territorial del proyecto, que ellos entienden en clave federal para evitar las tensiones que Podemos tuvo con sus socios autonómicos, sobre todo con En Marea, pero también con los comunes catalanes, con Compromís, o con Adelante Andalucía, cuya líder, Teresa Rodríguez, se plantea seriamente el divorcio efectivo de Podemos.

En Galicia, quienes en su día fueron los principales apoyos de Errejón ya no están con él. La exdiputada estatal Ánxela Rodríguez, Pam, y el diputado autonómico Marcos Cal se recolocaron entre los pablistas, y ahora son los que antes defendían con fuerza a Iglesias los que ven con buenos ojos la estrategia de Errejón, dolidos por los menosprecios del líder que prescindió de activos como Carmen Santos para situar a los suyos -Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino- en la primera línea. Podemos ve a Errejón «como un traidor a la izquierda». Pero en Galicia hay quien sueña con un salvador de la izquierda y mira de reojo tanto sus movimientos como los de Carolina Bescansa.