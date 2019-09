Carmena cree que Más Madrid puede evolucionar y ser un partido nacional liderado por Errejón

Carmena descarta presentarse a las generales y Bescansa podría sumarse al proyecto

Oficialmente, Íñigo Errejón mantiene la cautela y no se pronuncia sobre el posible salto de Más Madrid a la arena nacional con la presentación de una candidatura para el 10N que aspiraba a tener en Manuela Carmena su cabeza visible por Madrid. Pero la exalcaldesa de la capital descartó este jueves las ofertas que le llegan del entorno del exfundador de Podemos para que regresase a la primera línea política. «Me descarto, me descarto, llevo dos o tres días diciendo que no, el resultado es que no», sentenció.

En Galicia, no hay comentarios, pero tanto los enemigos que en los últimos años sembró Iglesias dentro de su propio partido por los continuos dedazos en la elaboración de las listas como los principales damnificados por la ruptura de En Marea -léase Luís Villares y los suyos, que no dejan de culpar a Iglesias de las tensiones internas- están a la expectativa por si Errejón se apunta a la carrera del 10N, que no solo modificaría el mapa de los partidos en liza para el Congreso sino también los equilibrios -más bien los desequilibrios- con los satélites autonómicos.

Seguir leyendo