Vox no fue al minuto de silencio por la última mujer asesinada porque es «una campaña publicitaria de la izquierda»

Redacción 18/09/2019 18:26 h

La concejala madrileña de Vox Purificación Cabello manifestó que no fueron al minuto de silencio convocado por el último asesinato de violencia machista, perpetrado anoche en Ciudad Lineal, porque considera que no es más que «una campaña publicitaria de la izquierda», que abandona a los «olvidados».

«Condenamos todos los asesinatos pero contra las mujeres y contra cualquier ciudadano que ha sufrido una violencia en su entorno familiar o próximo. Hay una cantidad de olvidados que por culpa de las políticas ideológicas de la izquierda están siendo discriminados en nuestra sociedad. Vamos a ser la voz de olvidados», ha manifestado la edil al término de la comisión de Desarrollo Urbano, informa Europa Press.

Vox «no va a participar en todas esas políticas propagandísticas que solo ocultan a una parte de la sociedad que está sufriendo violencia». «No negamos la calidad de víctima de una mujer asesinada pero no seremos cómplices de la política sectaria, discriminatoria y en contra de la Constitución. No acudiremos al minuto de silencio porque es una campaña publicitariamente tal y como la está utilizando la izquierda», ha insistido.

Cabello ha declarado que acudirían a los homenajes a «cualquier tipo de víctima» pero en este caso «no está sucediendo así porque sólo se centra en las víctimas que son mujeres». «Tampoco acudiríamos si fueran sólo hombres. Siempre que haya un niño muerto, un asesinato de un anciano, un niño que ha sufrido bullying en el colegio y que se acaba suicidando iríamos a la concentración pero éste no es el escenario», ha añadido.

Los «olvidados» son «padres que sufren la violencia de sus hijos, ancianos que están en condiciones lamentables, niños que sufren bullying en el colegio, hombres que sufren violencia pero están olvidados». «Estos son los grandes olvidados de la ideología de género», ha manifestado la edil, que ha reconocido que las mujeres han sido asesinadas pero «no se puede discriminar por el hecho de intentar solucionar un problema como es la violencia contra la mujer».

«Mientras que no se resuelva el problema de discriminación con el resto de olvidados no vamos a acudir» a las concentraciones, ha afirmado la concejala de Vox. «¿Por qué nunca se condena un asesinato que se ha cometido contra un hombre? No sabe ni si existe. O contra un niño. Tenemos que plantarnos y ser firmes en nuestras convicciones», ha remarcado, tras insistir en que están «en contra de cualquier tipo de violencia».

El hombre que mató a su pareja ante sus dos hijas tuvo una orden de alejamiento

El hombre detenido este martes tras matar a cuchilladas a su pareja, una mujer de 30 años, en presencia de sus hijas, de 8 y 10 años, en su domicilio de Madrid tuvo una orden de alejamiento de la víctima por denuncias de maltrato dictada por un Juzgado de la localidad madrileña de Navalcarnero, aunque esa medida ya estaba cancelada, informa Efe. Fuentes jurídicas han recalcado que ahora mismo no existía ninguna medida de protección activa.

Los hechos ocurrieron sobre las siete menos veinte de la tarde de este martes en la vivienda, situada en el número 15 de la calle Juan Pascual, en el distrito de Ciudad Lineal, y fue una de las niñas la que llamó a los servicios de emergencia para avisar de la agresión.

Al llegar al lugar tras el aviso de la niña los policías estuvieron quince minutos practicando maniobras de reanimación a la víctima, que estaba en el suelo del portal del edificio, e incluso fueron a por un desfibrilador al centro comercial Alcalá Norte pero finalmente la mujer murió ante la gravedad de sus heridas.

Algunos vecinos dijeron a los agentes en unos primeros testimonios que de alguna manera sospechaban que la mujer, de origen paraguayo, era maltratada. La Policía detuvo al supuesto autor de las cuchilladas, un hombre nacido en 1977 en Ecuador.