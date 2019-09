El rey, ante la ronda de consultas más compleja de la democracia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

MAdrid / La Voz 17/09/2019 05:00 h

El rey afronta hoy la ronda de consultas más compleja de la democracia, a la que el ganador de las elecciones se presenta sin apoyos garantizados para sacar adelante la investidura, pero con no una sino dos ofertas que le permitirían conseguirlo: la de un Gobierno de coalición de Unidas Podemos y la de una abstención condicionada de Ciudadanos y el PP. Estás son sus opciones.

¿Está obligado el rey a proponer a un candidato?

No. Una vez que se ha producido la primera investidura fallida, la repetición de las elecciones es inevitable si al cabo de dos meses ningún candidato logra ser investido. No es necesario por tanto que tras la ronda que concluye hoy el jefe del Estado proponga un aspirante. El 26 de abril del 2016, la Casa del Rey comunicó tras finalizar la última ronda de consultas que Felipe VI «ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios» y «no formula una propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno», lo que condujo directamente a la repetición de las elecciones.

¿Puede presentar el monarca a un candidato a la investidura sin que este tenga los apoyos suficientes asegurados?

Sí. Así ha ocurrido en varias ocasiones. La más próxima, la fallida investidura de Sánchez en julio, en la que solo consiguió el apoyo del único diputado del Partido Regionalista de Cantabria. Tras las elecciones del 2015, Sánchez fue propuesto candidato el 2 de febrero del 2016 sin tener los votos necesarios y fracasó tanto en la primera votación, que requería mayoría absoluta, como en la segunda, en la que bastaban más síes que noes. Tras las elecciones del 2016, Rajoy también fue propuesto pese a no tener asegurados los votos suficientes y fracasó igualmente en las dos votaciones. Finalmente, logró ser investido en octubre del 2016 gracias a la abstención del PSOE, con la excepción de 15 diputados socialistas que votaron en contra.

¿Podría Felipe VI proponer a un aspirante sin su consentimiento?

Sí. El 22 de enero del 2016, tras finalizar la primera ronda de consultas tras las elecciones de diciembre del 2015, Mariano Rajoy, ganador de las elecciones, comunicó al rey que no disponía de los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura y que tenía «una mayoría absoluta en contra». Pese a ello, Felipe VI no se limitó a no proponer candidato, sino que la Casa del Rey emitió un comunicado en el que se afirmaba que «en el transcurso de la última consulta, celebrada con Don Mariano Rajoy Brey, Su Majestad el Rey le ha ofrecido ser candidato a la Presidencia del Gobierno. Don Mariano Rajoy Brey ha agradecido a Su Majestad el Rey dicho ofrecimiento, que ha declinado». El monarca dejaba claro así que él sí había propuesto un candidato y que Rajoy lo había rechazado. El PP tenía entonces 123 escaños, los mismos que tiene Sánchez.

¿Podría rechazar Pedro Sánchez ir a la investidura si se lo propone el rey?

Sí. La sorpresiva renuncia de Rajoy en el 2016 suscitó no pocas dudas jurídicas. La Constitución indica que, tras las consultas, el rey «propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno.» Y que «el candidato propuesto expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara». No contempla por tanto explícitamente la posibilidad de que el elegido decline el encargo, pero el precedente de Rajoy, que nadie recurrió al Constitucional, despejó esa duda.