Andoni Ortúzar: «Lo veo negro, con pesimismo y un poco de rabia y decepción»

La Voz de Galicia susana luaña

santiago / la voz 14/09/2019 05:00 h

Andoni Ortúzar (Abanto y Ciérvana, 1962) estará en Santiago el próximo martes para participar en el Foro Revbela organizado por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas. Presentado por el profesor y politólogo Xosé Luís Barreiro, la sesión lleva por título Euskadi, una nación en Europa. El presidente del PNV llegará a Galicia «decepcionado» por el fracaso de las negociaciones para formar Gobierno en Madrid, un proceso del que formó parte como representante de su partido.

-¿Qué mensaje quiere transmitir en su ponencia en Santiago?

-En un mundo tan cambiante de globalización e internacionalización, pero también de necesidad de mantener las identidades propias, estamos buscando un proyecto político para que el pueblo vasco sobreviva y pueda tener un encaje cómodo en esa nueva realidad. Eso es lo que resume la ponencia Euskadi, una nación en Europa. Los vascos constituimos una nación europea y ese término se puede proyectar al futuro con menos carga negativa que lo que supone la figura del Estado.

-¿A qué tipo de relación con el Estado aspira Euskadi?

-Aspiramos a un acuerdo, que tenemos que lograr primero entre los vascos, para definir nuestro autogobierno y que luego sea ratificado por el Estado español, pero en una relación de bilateralidad al estilo del acuerdo económico que ya tenemos. A la manera de la figura del concierto económico propondríamos un concierto político.

-¿Cómo ve las negociaciones en Madrid para formar Gobierno?

-Lo veo negro, con pesimismo y un poco de rabia y decepción. Creo que no se han hecho bien las cosas; en Euskadi tenemos una cultura y una trayectoria de pactos y acuerdos de coalición nada menos que desde el año 1987 con diferentes fuerzas políticas, y siempre ha sido posible. No sé por qué no es posible en Madrid. Cuando uno entra en una negociación tiene que saber que el objetivo final es llegar a un acuerdo y que el verbo negociar lleva implícito el verbo ceder, y aquí no ha cedido nadie. Nos abocan a unas nuevas elecciones y lo más descorazonador es que no van a suponer, seguramente, ninguna novedad. Diputado arriba o abajo, habrá una correlación de fuerzas entre los bloques de izquierda y derecha similares, con lo cual, la negociación va a volver a pivotar sobre los mismos ejes, y no va a ser fácil llegar a un acuerdo, porque los acuerdos sobre fracasos tan recientes no son sencillos.

-¿De quién cree que es la culpa?

-La culpa es de los dos, de Sánchez e Iglesias, y no solo porque no tengan empatía, creo que ambos tienen una forma de hacer política en la que hay un hiperliderazgo y predominio de la imagen personal por la que importa más cómo cada uno sale de la negociación que el resultado en sí.

-¿Cree que el cortejo de Casado a Rosa Díez se enmarca en una derechización del PP?

-Creo que el PP está en un proceso de derechización y centralización que no responde a la realidad del Estado español y que en nada beneficia al PP del País Vasco, de Cataluña o de Galicia. Para el PP de Galicia este discurso tiene que resultar incómodo.