PSOE y Podemos recrudecen unos ataques que ya suenan a precampaña

Sí es el trabajo que viene realizando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) bajo la batuta de José Félix Tezanos con los estudios de intención de voto. Insuficiente, no porque los datos que se ofrecen cada mes sean malos o poco fiables. Que no lo son, ya que me consta que en el CIS se hace un trabajo impecable desde el punto de vista de la recogida de la muestra y que estamos hablando de un centro que cuenta con un plantel de grandes profesionales. Hablamos de una calificación no adecuada porque lo que el informe de Tezanos nos entrega es un producto inacabado, no terminado, no cocinado. Esta última parte, la de la cocina que no realiza, es la parte de la estimación del voto y lo que realmente conferiría un valor adicional a la muestra.

