El PSOE no ve seria la última propuesta de Podemos porque «anticipa una crisis de gobierno»

Redacción 13/09/2019 12:47 h

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha justificado el rechazo de su partido a la última propuesta de Podemos, un Gobierno de coalición a prueba, porque «una oferta que ya te anticipa una crisis de gobierno no es una propuesta seria».

En una entrevista en Telemadrid, Lastra ha confesado que a los socialistas les sorprendió ayer jueves la llamada de Iglesias con su propuesta de «experimentar con el Gobierno» y de tener «ministros a prueba».

«No es una propuesta seria, no lo es», ha recalcado la dirigente socialista, quien sí ve seria la oferta de su partido de un acuerdo programático. «Lo que podemos es firmar ya un contrato, un contrato de 'vamos a hacer ya todo esto con los presupuestos encima de la mesa y con las garantías'» para cumplirlo, ha dicho.

Lastra ha recordado que el pasado miércoles, cuando Pablo Iglesias puso el ejemplo de Italia para defender la coalición, que «Italia no es ejemplo de nada» porque el gobierno de ese país es «para un ratito» y eso no es lo que quiere para España el PSOE, informa Efe. El Gobierno de España es una «cosa muy seria» y solo se necesita ya a Podemos para no ir a elecciones, ha continuado la número dos de los socialistas.

Por otro lado, Adriana Lastra ha considerado que quien sí quiere elecciones es el líder del PP, Pablo Casado, porque lleva semanas hablando de la coalición que defiende, España Suma, una fórmula que no cree que se acabe dando porque Ciudadanos no la aceptará.

Y en cuanto a la propuesta del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de un acuerdo entre PP y PSOE, ha señalado que no es posible porque esos dos partidos no se parecen «en nada» y no tienen ni agenda social ni fiscal comunes.

También se ha pronunciado al respecto la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, al asegurar que en ningún caso el PSOE ha pedido al PP que «apoye» una investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, ni a Casado «ningún tipo de acercamiento».

«Los ciudadanos apoyaron que el PSOE liderara una nueva etapa por lo que se trata de exigirle (al PP) que se comporten de la misma manera que hizo el PSOE ante el bloqueo del señor Mariano Rajoy», ha explicado Montero en una entrevista en la Cadena Ser.

Podemos pide al PSOE que estudie «con más detalle» la última propuesta

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha pedido hoy al PSOE que estudie con más detalle la última propuesta que trasladó este jueves por la tarde Pablo Iglesias a Pedro Sánchez y les ha reprochado que ese último movimiento no merece la respuesta rápida que recibió.

«Merece un estudio más detallado y no una respuesta en apenas unos segundos. No es serio en una negociación de Gobierno, le pido al PSOE que estudie la propuesta porque estamos a tiempo de una negociación y es la salida mas estable y realista para hacer frente a los retos de feminismo y ecologismo del país», ha apuntado en declaraciones a los medios durante su participación en unas jornadas en el Congreso.

Iceta es partidario de que Podemos dé la investidura

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido a Podemos que reflexione sobre su exigencia de entrar en una coalición de gobierno y ha sugerido que Podemos dé la investidura y estudiar en el futuro una coalición.

Iceta ha rechazado la propuesta de Pablo Iglesias, aduciendo la falta de confianza mutua entre PSOE y Podemos. «Fue el primero que dijo que quiere estar en el gobierno porque no se fía, si reflexiona sobre esa frase verá que crear gobierno desde la desconfianza no es lo que los españoles merecen», ha dicho.

«Hagamos como en Portugal, empecemos a trabajar y en la medida en que esa confianza crezca y se asiente, podemos pensar incluso en un gobierno de coalición en el futuro», ha sugerido el dirigente socialista en una entrevista en Antena 3.

Sobre la posibilidad que planteó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que el PSOE proponga una gran coalición o un pacto de Legislatura al PP, Iceta ha señalado que en este momento «no es necesaria» y «no se dan las circunstancias», informa Europa Press. «Hay una mayoría progresista que como no es absoluta se va a ver obligada permanentemente a pactar y eso es bueno», ha indicado.

Batet envía a Zarzuela la relación de 15 asistentes a la ronda con el rey

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha enviado al Palacio de la Zarzuela la relación de los 15 representantes de los partidos que acudirán a la ronda de consultas del rey los próximos 16 y 17 de septiembre para decidir si propone un candidato a la investidura o se repiten las elecciones.

Los representantes de los partidos son los mismos que acudieron a la ronda que protagonizó el rey los días 5 y 6 de junio y tras la que propuso a Pedro Sánchez como candidato a una investidura finalmente fallida.

Por tanto, Sánchez acudirá en nombre del PSOE, Pablo Casado representará al PP, Albert Rivera a Ciudadanos, Pablo Iglesias a Unidas Podemos, Santiago Abascal a Vox, Jaume Asens a En Comú Podem, Laura Borrás a Junts per Catalunya, Aitor Esteban al PNV, Alberto Garzón a IU, Yolanda García a Galicia en Común y Ana Oramas a Coalición Canaria. La lista se completa con Javier Esparza (UPN), Juantxo López de Uralde (Equo), Joan Baldoví (Compromís) y José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria).

Una vez recibida la comunicación de la presidenta del Congreso, Zarzuela fijará a lo largo de este viernes el horario de cada una de las reuniones que mantendrá el rey los próximos lunes y martes, informa Efe.