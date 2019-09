El Gobierno califica la última propuesta de Podemos de «absurda y vacía de contenido»

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 13/09/2019 14:11 h

«Absurda y vacía de contenido». Así calificó la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, la última propuesta de gobierno de coalición con la que insiste Podemos para allanar la investidura de Pedro Sánchez. El próximo martes Felipe VI acabará la ronda de consultas con la visita del presidente del Gobierno en funciones a Zarzuela en la que, si nada cambia, constatará que nadie reúne los suficientes apoyos como para obtener la confianza del Congreso, por lo que se supone que el lunes 23, cuando expira el plazo, procederá a la disolución de Las Cortes y a la correspondiente convocatoria electoral.

Celaá aseguró que tanto el Ejecutivo como el PSOE «que lo mejor para nuestro país es que pueda haber un Gobierno ya, y no ir a las nuevas elecciones», e invitó a Iglesias a firmar un acuerdo programático que permita salir del bloqueo político. «Tenemos los votos, los escaños y el programa. Y solo falta el sí de UP», argumentó la ministra portavoz antes de lanzar un ataque frontal desde la sala de prensa de La Moncloa. «No caigamos en debatir una propuesta absurda y vacía de contenido. Vamos a centrarnos en la disyuntiva. Es evidente que no existe la confianza mínima para conformar un Gobierno de coalición estable. Aceptemos ese principio de realidad. Lo que tiene que decidir ahora UP es si quiere enfrentar ya los problemas laborales que tiene este país, o quiere elecciones. Si quiere luchar ya contra los alquileres desorbitados, o elecciones. Si quiere derogar la Lomce, o elecciones. Una ley de lucha contra el cambio climático, o elecciones», consideró Celaá.

«En definitiva, decidir si va a volver a unirse a las tres derechas para impedir una vez más un Gobierno progresista», denunció.

Celaá también valoró desde la sala de prensa del edificio del Gobierno los datos del último CIS, unos números que aprovechó para alabar al Gobierno del que forma parte, con especial cariño hacia su presidente. «La imagen de prudencia y de moderación que ha venido ofreciendo este Gobierno a lo largo de toda su vigencia arroja datos en el CIS que respaldan claramente al propio presidente del Gob en funciones. Sánchez obtiene una satisfactoria consideración por parte de muchos españoles que entienden que tiene acreditada una gran capacidad en la gestión política en asuntos claves, como Cataluña, la economía o el Bréxit», aseguró en una mensaje con un indudable aroma a precampaña.