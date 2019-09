El independentismo pincha en la Diada

0

La Voz de Galicia

Barcelona / Colpisa 12/09/2019

Cientos de miles de personas se manifestaron este miércoles en Barcelona a favor de la independencia y reclamando la libertad de los políticos presos. Según la Guardia Urbana, la única entidad que facilitó cifras, en torno a 600.000 personas participaron en la protesta organizada por la ANC y Òmnium Cultural. Supone la asistencia más baja de cuantas manifestaciones han impulsado las plataformas secesionistas desde el inicio del desafío independentista en el 2012.

La cifra muestra el agotamiento, la desorientación, la confusión y el enfado en que se encuentra el independentista de base, que ve que el objetivo no llega y las fuerzas políticas no paran de pelearse por el poder. El sueño de la independencia se aleja y la gente se siente engañada.

La Diada, con la participación más baja desde el 2012, escenificó además el clima de enfrentamiento en el independentismo. En vísperas de la sentencia del Supremo contra los líderes del desafío al Estado, la ANC cargó con dureza contra los partidos secesionistas. La fractura entre el independentismo civil y el institucional se consumó este miércoles y se une al que enfrenta a JxCat y ERC y a la guerra que se libra entre los sectores posconvergentes. Esta ruptura se hizo patente no solo porque la ANC vetara a los políticos en las posiciones de referencia de la marcha, sino también por los discursos de las entidades de la sociedad civil.

La ANC instó a los partidos a no volver a fallar a la gente y exigió unidad estratégica. La presidenta de la Asamblea, Elisenda Paluzie, acusó a los partidos de haber dado pasos atrás en el objetivo de la ruptura y de haber desarmado la vía unilateral y de haber deslegitimado el referendo ilegal del 1-O.

«Vemos que, dos años más tarde, no solo no hemos avanzado, sino que se dan algunos pasos atrás. Se discute en público el reparto de migajas. Se deslegitima el referendo que hicimos, y la única vía que nos ha permitido llegar a donde no habíamos llegado nunca, la unilateral, se desarma día a día. A nuestros dirigentes os pedimos que no nos desarméis», proclamó.

Respuesta contundente por parte de la ANC, que pudo haber sido aún mayor. Fuentes de la cúpula señalaron que si la sentencia no estuviera a la vuelta de la esquina, los discursos habrían sido casi incendiarios contra las formaciones. Pero no le interesa dar una imagen de ruptura total. El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, también fue muy duro. «No nos perdamos más en batallas estériles», dijo. Con un «Estado vengativo» delante, hace falta «sentido de Estado» para «construir juntos la respuesta», remató.

Diada con menos impacto

Las cifras de asistencia estuvieron lejos de las Diadas más masivas. La más multitudinaria fue la del 2014, con cerca de 1,8 millones de personas. En el 2018 y en el 2017, hubo cerca de un millón. Pero más allá de que la de este miércoles fuera la más floja en siete años, lo más relevante es que la protesta puede ser la de menor impacto político de los últimos años. Las entidades de la sociedad civil, que también se están dividiendo entre sí (organizaron juntas la manifestación de la Diada pero por la mañana celebraron actos por separado), están perdiendo influencia. La protesta del 2014 forzó a Mas a poner las urnas y la de 2017 presionó a Puigdemont con el 1-O y el 27-O. En este caso, lo que se presenta a corto plazo es la sentencia contra los políticos presos.

La calle pide unidad, pero todos temen que cuando llegue la sentencia cada uno haga la guerra por su cuenta. La división en el secesionismo se escenificó también a última hora de la jornada. Los más radicales protagonizaron una protesta frente a la Cámara catalana y amenazaban con entrar a la fuerza.