La oposición, contra la posible prórroga de las cuentas gallegas que el PP justifica por el bloqueo en Madrid

La Voz de Galicia D. S.

Santiago / La Voz 10/09/2019 05:00 h

La posibilidad de que el Gobierno gallego pueda llegar al mes de octubre sin remitir al Parlamento un proyecto de Presupuestos para el 2020, expresada por el presidente Alberto Núñez Feijoo en un entrevista concedida a La Voz, levantó las críticas de toda la oposición, que censura que el PP, pese a tener mayoría absoluta, pueda prorrogar por primera vez las cuentas cuando creen que no tendrían dificultades para sacarlas adelante.

«Feijoo prefire seguir na oposición ao Goberno central cando estamos ante unha situación preocupante», objetó ayer Ana Pontón, líder del BNG, mientras Luís Villares (En Marea) señaló que, aunque la prórroga es una «ferramenta legal», en el contexto actual «non é necesaria». Luca Chao (Grupo Común da Esquerda) habla de «despropósito» y recuerda que Feijoo se comprometió a agotar mandato y a presentar los presupuestos «en tempo e forma».

Toda la oposición comparte que el hecho de que el Gobierno central esté en funciones, que no haya actualizado las entregas a cuenta y que no aprobara el techo de gasto para el próximo año no es un impedimento para que la Xunta pueda fijar su propio marco financiero. El portavoz de los socialistas, Xoaquín Fernández Leiceaga, declaró que las dificultades presupuestarias del Estado se trasladan «en cascada cara a abaixo», pero entiende que el Gobierno gallego está en disposición «de ir adiantando tempo» y preparar las cuentas, «como fixo antes». Porque en la bancada izquierda recuerdan que el Ejecutivo de Feijoo ya remitió con anterioridad a la Cámara un proyecto contable con una situación de interinidad a nivel estatal, con Rajoy, y sin que se aprobara el techo de gasto. «Terían que explicar por que antes si, e agora non», abundó Leiceaga.

Diferente lectura es la que hacen desde el grupo mayoritario del PP. Su portavoz, Pedro Puy, puso de relieve que «a marxe» de la que dispone la Xunta para elaborar los presupuestos «é máis complicada» debido a que el Gobierno central incumplió las previsiones con las comunidades para este año y carece de previsiones sobre el techo de gasto o entregas a cuenta para el 2020.

Es más, Puy advierte que el Gobierno de Pedro Sánchez les está «trasladando ás comunidades un problema de déficit importante», así que emplazó al Ejecutivo socialista a resolver la situación, pues aunque el Gobierno esté en funciones, no lo están las Cortes, y podría promover una iniciativa legislativa para actualizar los pagos a las autonomías.