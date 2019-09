0

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 07/09/2019 05:00 h

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado este viernes con dureza contra las fuerzas independentistas, en el segundo aniversario de los plenos del Parlamento catalán del 6 y 7 de septiembre en que el secesionismo aprobó las inconstitucionales leyes de la pretendida desconexión, del referendo ilegal y de transitoriedad jurídica, anuladas posteriormente por el alto tribunal que vela por el cumplimiento de la carta magna. Rivera ha acusado a los independentistas de perpetrar un «golpe de Estado». «Desde Tejero no se veía un ataque a la democracia española de tal magnitud», ha asegurado. «Nadie ha hecho tanto daño a Cataluña como los golpistas el 6 y 7 de septiembre», ha afirmado, rodeado por la plana mayor de su partido en la comunidad, con Inés Arrimadas y Lorena Roldán a su lado.

Rivera ha hecho referencia a la nueva campaña iniciada desde el secesionismo, que busca unir a los partidos y a la sociedad civil en torno a la idea de la desobediencia civil. Esta plataforma ha recibido el calificativo de tsunami democrático. Rivera ha señalado que el «tsunami separatista» ha arrasado la convivencia y la democracia en Cataluña. «El tsunami ya ha llegado. Ha arrasado el comercio, la seguridad ciudadana, que está olvidada por la Generalitat, ha arrasado con el respeto institucional, tienen el Parlamento catalán bloqueado, el tsunami separatista ha arrasado con el prestigio de Cataluña en el mundo y ha arrasado con la convivencia», ha rematado.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la conferencia que pronunció el jueves en Madrid negó que en Cataluña haya un problema de convivencia, como apuntaba el documento programático presentado el martes por el PSOE. Según Torra, lo que hay es un problema de democracia en el conjunto de España. «¿Alguien se atreve a decir que en Cataluña no ha habido una ruptura de la convivencia?», ha reiterado Rivera. El presidente de Cs, en una declaración frente a la Cámara catalana, ha advertido a Torra de las consecuencias de emprender la vía unilateral y le ha instado a elegir entre la vía de la legalidad o la de la desobediencia. «Señor Torra, solo tiene un camino, puede escoger: acatar y cumplir, y, por tanto, ser demócrata, o no ser demócrata e incumplir y pasar a ser un delincuente, y acabar como probablemente acabarán sus compañeros si finalmente son condenados», ha avisado. En el acto de Cs en la Cámara catalana, con claro aroma preelectoral, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, Rivera apeló a «que no se olvide lo que sucedió el 6 y 7 de septiembre, que fue un golpe de Estado posmoderno utilizando una institución del Estado contra el Estado», ha señalado.

Indulto o reforma legislativa

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, experta en manejarse en la ambigüedad, ha asegurado en una entrevista radiofónica que su «prioridad institucional» es que los independentistas presos salgan libres, mediante indultos o con la reforma del Código Penal si es necesario, y ha pedido que se deje la gesticulación, al ser preguntada sobre la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes secesionistas.