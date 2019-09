Un desafiante Torra insinúa que plantará al tribunal de los lazos amarillos

La Voz de Galicia

06/09/2019 05:00 h

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha aclarado si acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para la vista oral por no retirar lazos amarillos de edificios oficiales en período electoral, ya que coincidirá con un debate en el Parlamento autonómico, y ha dicho desafiante que «quien tiene el problema aquí es el TSJC». Insinuó que no irá al recordar que su obligación es «atender y ser fiel al mandato democrático y a la soberanía del pueblo de Cataluña, que reside en el Parlament». La Fiscalía ha pedido que se mantenga la vista para el 25 y 26 tras un recurso de Torra en el que critica «las prisas» para juzgarlo cuando para esos días está previsto -no fijado- el debate de política general. Dice el fiscal que son muchos quienes «no se encuentran ociosos en el sofá de su casa esperando el llamamiento del tribunal, sino que suelen tener funciones, obligaciones y agenda».