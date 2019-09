Sánchez, a Iglesias: «Saber negociar es querer negociar, no imponer sino acordar»

0

Redacción 05/09/2019 10:47 h

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha apelado este jueves a la voluntad de negociar y ha considerado que «saber negociar es querer negociar, no imponer sino acordar» y buscar una «tercera vía» entre dos posiciones que, «a priori», pueden parecer «antagónicas».

Así se ha expresado Sánchez en sus palabras de presentación de la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, en la primera edición de los Desayunos Efeminista.

En esta semana en la que PSOE y Podemos volverán a reunirse para intentar desatascar la negociación para la investidura, Sánchez ha insistido en que el acuerdo no puede tener «ni vencedores ni vencidos» y ha apostado por la «tercera vía», la solución «intermedia» entre las demandas de las dos partes.

«Saber negociar es una cualidad esencial para afrontar nuestro tiempo», ha destacado el jefe del Ejecutivo, que ha puesto como ejemplo de esa cualidad a Nadia Calviño, una persona que tiene «paciencia y empatía» y «voluntad de acuerdo».

Ha relatado que cuando comunicó al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que quería contar con Calviño para su Gobierno, el líder comunitario le reconoció que hacía «un roto» a la comisión y que se llevaba a una persona de «extraordinaria valía».

En el foro de Efeminista que organiza la agencia Efe, Sánchez ha subrayado que la economía no puede «desentenderse» del feminismo porque, a su juicio, la brecha salarial que sufren las mujeres puede llegar a ser «más importante» que la prima de riesgo. «Cuando las mujeres entran en política las cosas cambian», ha proclamado.

Revilla cree que, «salvo milagro», habrá elecciones

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que, «salvo milagro», este año se convocarán comicios generales, si bien el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el que se reunió ayer en Santander, «en ningún momento me ha dicho que se vea abocado a unas elecciones nuevas». «Incluso me habló que tenía un programa de reuniones con PNV y Podemos», ha concretado.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Revilla ha reiterado sus dudas sobre un pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos cuando la formación morada no aceptó el «ofrecimiento generoso» de una vicepresidencia y dos ministerios, que en su opinión «nunca volverá a plantearse». «Dudo mucho que si Podemos no aceptó aquello pueda aceptar ahora una pedrea de cargos intermedios que no llegan a ministerios», ha comentado.

El PNV ve que PSOE y Podemos están «enrocados»

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha señalado que el PSOE y Podemos están «enrocados» en sus posturas sobre la fórmula de gobierno y el reparto de poder en un eventual Ejecutivo y ha considerado que afrontan la negociación sobre la gobernabilidad «desde un prisma demasiado partidista».

Esteban, en una entrevista en Radio Euskadi, ha opinado este jueves que tanto el PSOE como Podemos «quieren que haya un gobierno», pero «en determinados términos que les conviene a ellos como partido», informa Efe.

Sin embargo, «da la sensación de que ninguno de los dos teme que se puedan producir otras elecciones ni tampoco les preocupa ni el país ni la sociedad ni las consecuencias que pueda haber por unas nuevas elecciones. Creo que están viendo esto desde un prisma demasiado partidista», ha indicado.