La comisión negociadora entre socialistas y morados se reúne en la tarde de este jueves

La Voz de Galicia F. B. F.

MAdrid / La Voz 05/09/2019 05:00 h

Tras haber dejado pasar todo agosto y los primeros días de septiembre, y a tan solo dos semanas y media para que el próximo lunes 23 expire el plazo para que el Congreso invista a un candidato antes de que la repetición electoral se convierta en una realidad, los equipos negociadores del PSOE y de Podemos volverán a verse las caras en la tarde de este jueves.

Las esperanzas de poder sacar algo en limpio de este encuentro que se mantienen en ambas formaciones son más bien escasas. Fuentes cercanas a la dirección de Podemos trasladan a La Voz sus sospechas de que la reunión puede ser una suerte de paripé en la que los socialistas traten de aparentar una inexistente intención de llegar a un acuerdo. Creen tener bastantes indicios para ello. El último, el de este martes en la estación de Chamartín, cuando Pedro Sánchez transformó la presentación de su proyecto para un Gobierno «progresista» en su primer evento de precampaña.

Sin embargo, en la formación morada se esfuerzan en explicar que acudirán a la cita con los oídos bien abiertos para poder escuchar con atención la propuesta socialista, aunque insisten en que la exigencia del Gobierno de coalición es innegociable para que les entreguen sus votos.

Cita a las 16.30

La cita será a partir de las 16.30 en una de las salas del Congreso. En el PSOE todavía no han confirmado quiénes acudirán a la reunión, pero todo invita a pensar en que ni la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ni la portavoz parlamentaria en el Congreso, Adriana Lastra, se perderán la cita. También se espera la presencia de la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, aunque, a pesar de que Sánchez le concedió el brazalete de capitana de las negociaciones, sus relaciones con Podemos no atraviesan por el mejor momento, ya que no ha transcurrido ni una semana desde que la formación morada forzó su comparecencia urgente en el Congreso para explicar los bandazos con la crisis del Open Arms. Por Unidas Podemos estarán Pablo Echenique, Ione Belarra, Jaume Asens, Enrique Santiago, Juantxo López de Uralde y la gallega Yolanda Díaz.