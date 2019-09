Rufián anuncia que ERC no bloqueará una posible investidura de Pedro Sánchez

0

Redacción 04/09/2019 12:17 h

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que su partido no bloqueará una posible investidura de Pedro Sánchez pese al «párrafo nefasto e innecesario» de la propuesta programática presentada ayer por el presidente en funciones que no contempla un referéndum en Cataluña.

Rufián se ha expresado de este modo después de reunirse con la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y el responsable de Organización, José Luis Ábalos, en la que ha sido la primera de las reuniones que el PSOE tiene previsto celebrar este miércoles; la segunda, esta tarde, será con el PNV y en ella sí estará presente Pedro Sánchez, informa Efe.

En rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha dicho que en Cataluña no hay crisis de convivencia, y querer un referéndum de autodeterminación «no es un problema de convivencia», como explicita el citado párrafo. «Por nosotros no será», ha insistido Rufián que, igual que en julio, ha dicho que su partido quiere diálogo y no renuncia a que se conforme un gobierno.