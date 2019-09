El PP descarta abstenerse porque Sánchez no es de fiar «ni para sus socios»

0

redacción / la voz 04/09/2019 05:00 h

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha valorado la propuesta del presidente en funciones, Pedro Sánchez, diciendo que «no es otra cosa que un programa electoral» porque «quiere elecciones a toda costa». En rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP, García Egea aseguró que Sánchez «no solo es que no sepa acordar, es que no quiere dialogar con nadie». Y reiteró que una abstención técnica por parte del PP en una nueva investidura no es posible porque Sánchez «no es de fiar ni siquiera para sus socios».

También responsabilizó al presidente en funciones de alejarse del «constitucionalismo» en territorios como el navarro por haber admitido el PSN varias abstenciones de la izquierda aberzale para poder gobernar. «Ha preferido a Bildu que al PP y con ese señor el PP no se puede abstener ni técnica ni no técnicamente», zanjó.

En clave electoral

El PP trabaja ya con la hipótesis de la repetición electoral ante el abismo que separa a PSOE y Podemos y hace tiempo que lanza mensajes dirigidos a su electorado, detalla Colpisa. En las próximas semanas, los populares insistirán en la responsabilidad de Sánchez en el bloqueo del país, proclamarán que el presidente quiere elecciones y tildarán, de nuevo, su propuesta de 300 medidas para la gobernabilidad de mero «programa electoral». También reprocharán a Hacienda los pagos congelados a las comunidades y agitarán el fantasma de la crisis económica con las cifras del desempleo como muestra. Y, en este escenario, volverán a su oferta de coalición bajo la marca España Suma para presionar a Cs.