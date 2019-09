Asens, mano derecha de Colau, advierte que un gobierno del PSOE «no escuchará a Cataluña»

0

03/09/2019

El portavoz de los comuns en el Congreso, Jaume Asens (ECP), ha avisado este martes de que un gobierno monocolor del PSOE «no escuchará a Cataluña y no resolverá la crisis territorial».

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, la mano derecha de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado que el tema catalán ha sido «una de las excusas recurrentes» del PSOE para evitar pactar un gobierno con Unidas Podemos, y ha expresado su preocupación por que los socialistas no presenten una propuesta concreta para resolver la situación en Cataluña.

«Me temo que Cataluña volverá a ser la gran ausente de la propuesta del PSOE como lo fue en campaña electoral. La gente puede dudar sobre nuestra capacidad o no de acabar marcando el rumbo de un gobierno con el PSOE. Pero lo que está claro es que un gobierno monocolor del PSOE no escuchará a Cataluña y no resolverá la crisis territorial», ha alertado.

Asens ha defendido que «hay una oportunidad histórica de que por primera vez un partido soberanista, con todas las limitaciones que tendría este gobierno, forme parte de un Gobierno del Estado».

Por eso, ha exigido al PSOE que asuma que «las mayorías absolutas han pasado a la historia» y acepte que los resultados de las elecciones del 28 de abril, a su juicio, solo permiten un gobierno de coalición.