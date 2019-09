Ábalos pide a Iglesias que no se una al «bloqueo» de las derechas

0

La Voz de Galicia Fran Balado

La Voz / Madrid 02/09/2019 13:33 h

Pedro Sánchez presentará mañana el documento con el que pretende presionar al resto de fuerzas políticas, especialmente a Podemos, para que acaben facilitando su investidura. Este programa de Gobierno consta de unas 300 medidas de muy diversa procedencia. En su mayoría, del programa con el que los socialistas se presentaron a las últimas generales, pero también emergen varios aspectos demandados por Podemos en la última oferta que trasladaron a Ferraz para reactivar las negociaciones.

Sánchez no desvelará el contenido de este documento hasta mañana, pero este lunes ya compartió sus líneas generales con los miembros de su Ejecutiva, en donde confirmó que la oferta de confeccionar un gobierno de coalición con Podemos ya no está sobre la mesa. «No queremos una repetición de aquello que salió mal. Queremos explorar otra vía. Lo que le interesa a la gente. Si se llega a un acuerdo sobre el qué, luego hay fórmulas de llevar a cabo (el control)», dijo el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, volviendo a insistir con la fórmula portuguesa, en la que Podemos podría ejercer «el control» desde el Parlamento, y no desde dentro del Consejo de Ministros, como pretende Iglesias.

Ábalos fue muy crítico con la postura del PP y de Ciudadanos, a los que acusó de no haber sabido encajar a derrota electoral y de dedicarse exclusivamente al arte del «bloqueo». Para evitarlo, llamó a Podemos a que no adopte la misma estrategia que Casado y Rivera.

La dirección del PSOE se pondrá en contacto a lo largo de esta semana con Podemos para que sus equipos negociadores puedan verse y generar un clima que favorezca un encuentro entre Sánchez e Iglesias previsto para la semana siguiente.

A estas alturas, cuando faltan menos de tres semanas para que se disuelvan las Cortes y el país se vea abocado a unas nuevas elecciones, el acuerdo entre el PSOE y Podemos parece extremadamente complicado, ya que los primeros descartan un gobierno de coalición, mientras Iglesias exige la entrada de varios de sus dirigentes en el Consejo de Ministros, dos líneas rojas incompatibles.