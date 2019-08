Sánchez escenificará hasta el final su voluntad por evitar otras elecciones

0

Fran Balado

El camino a las elecciones del 10 de noviembre parece inevitable. Tal y como evidenciaron varios diputados y cuadros medios socialistas a algunos colegas del PP, la postura de Pedro Sánchez no es un farol, por lo que si Podemos no rectifica y acaba apoyando un Gobierno del PSOE en solitario, la repetición de las generales dejará de ser una amenaza para convertirse en una realidad.

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, incluso admitió este viernes que el PSOE ya engrasa su maquinaria electoral. «Siempre está en campaña», aseguró, puntualizando que es algo común y perpetuo en todas las fuerzas políticas. Y como parte de esa campaña, Pedro Sánchez tratará de escenificar hasta el final su voluntad de llegar a un acuerdo que se antoja cada vez más imposible. La estrategia del presidente del Gobierno en funciones consiste en hacer parecer que el resto de partidos son los grandes responsables del bloqueo político y de la consecuente repetición electoral. Por ello hay que guardar las formas, y desde el entorno del ministro de Fomento se esforzaron en transmitir que la primera intención de Sánchez sigue pasando por llegar a un pacto con Podemos.

Celaá: «No hay tal campaña»

Esta idea la reforzó con esmero la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «No hay tal campaña. Seguimos trabajando por la configuración de un Gobierno en septiembre. El PSOE y el Gobierno no se han ido de vacaciones más allá de tres días», advirtió. Y fruto de ese trabajo nació el documento que Sánchez sacará a la luz el martes, al que Celaá se refirió como una «propuesta abierta de un programa común progresista» con «300 medidas» en las que se incorporan «buena parte de las propuestas que Unidas Podemos puso encima de la mesa. Y si en ese proyecto está incluido parte de su programa, todo hace pensar que Podemos tuviera que aceptarlo», dedujo.

Celaá volvió a reiterar en rueda de prensa que la posibilidad de montar un Gobierno de coalición se ha esfumado. «Ya no está vigente. No está encima de la mesa. Sí se ofertan otras alternativas», dijo, insistiendo en la vía del acuerdo programático.

En este sentido, Celaá recalcó la importancia de contar con «un proyecto que permita tener un Gobierno sólido, solvente, confiable, con una dirección; y no incorporando a otras fuerzas políticas que pudieran ofertar una imagen de dos gobiernos en uno, o tuvieran como pretensión la crítica de la otra parte», volvió a cargar contra Podemos.

Sánchez presentará el martes este documento. A continuación visitará a los líderes del PNV y del PRC, y no será como mínimo hasta el lunes 9 cuando se reúna con Pablo Iglesias, que a estas alturas es el único con la facultad de decantar la presidencia a favor del candidato socialista. Para entonces solo faltarán dos semanas para que se disuelvan las Cortes y España se vea abocada a una nueva repetición electoral. ¿No estará dejando los deberes para última hora? «Los tiempos los marca el presidente», defendió Celaá. «No es una cuestión de tiempo. ‘En horas’, dice el líder de UP que se puede llegar a un acuerdo. No obstante, habrá más que horas; habrá semanas, o semana», puntualizó.