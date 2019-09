La coalición España Suma habría logrado la mayoría absoluta el 28A

Afirma que el PP no quiere comicios, pero de ser así su partido «volverá a liderar el país»

Pablo Casado cree que si hay una repetición de las elecciones generales sus posibilidades de instalarse en la Moncloa son elevadas. «Muy pronto seré el tercer abulense presidente del Gobierno de España», profetizó en el acto de apertura del curso político del PP en los jardines del parador de Ávila. Pero alcanzar ese objetivo, reconoció, exige reagrupar el disperso voto de centroderecha en su partido o bien en la alianza electoral España Suma.

Las bulliciosas aperturas del curso en el PP ya no son lo que eran. Las multitudinarias romerías en Galicia, primero en el Monte do Gozo, después el castillo de Soutomaior y, por último, en la Carballeira de San Xusto, con su aroma a pulpo y empanada y las gaitas de fondo, han dado paso a un acto más recoleto, más castellano, en las murallas de Ávila, que congregó hoy a medio millar de dirigentes y simpatizantes populares para escuchar al líder del partido. El anfitrión ya no era Alberto Núñez Feijoó, el barón de barones, pero allí estaban los novatos presidentes de Castilla y León y Madrid, Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso. Una muestra del cambio de los tiempos en el PP.

Seguir leyendo