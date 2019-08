Pablo Iglesias: «Si el PSOE quiere elecciones, las va a haber»

0

Madrid | La Voz 29/08/2019 11:51 h

«Si el PSOE quiere que haya elecciones, las va a haber. Debería decirlo a las claras. Y si no quiere elecciones, hay que sentarse a negociar un gobierno de coalición». El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, confirmó este mediodía en una entrevista en la Ser que su grupo no votará a favor de la investidura de Sánchez con un Gobierno en solitario. La última estrategia del candidato socialista pasa por forzar a Unidas Podemos a allanar su presidencia con un ejecutivo monocolor a cambio de un acuerdo programático en el que incluirá muchas reivindicaciones de la formación morada, pero Iglesias lo volvió a descartar. «Luego no se cumplen. Nos firman el papel, pero cuando están solos en el Ejecutivo, no termina de cumplir todos los elementos», advirtió.

En Podemos descartan un Ejecutivo a la portuguesa, en donde los socialistas copan los ministerios y se apoyan en el parlamento en O Bloco de Esquerda. «La experiencia portuguesa ya la conocemos. Nosotros dimos el gobierno la PSOE gratis en la moción y eso se tradujo en un Gobierno inestable y débil que fue incapaz de sacar los PGE. Pedro, ¿no te parece más sensato hacer lo que han hecho tus barones?», cuestionó, poniendo como ejemplo los acuerdos alcanzados en la Comunidad Valenciana, Aragón o Baleares. El último pacto entre el PSOE y Popdemos se firmó la pasada semana en La Rioja gracia a que la formación morada rebajó su exigencias de tres consejerías para acabar aceptando solo una. ¿Podría suceder lo mismo a nivel estatal? «Sentémonos a negociar», dijo Iglesias, que acusó a Sánchez de no querer sentarse guiado por las encuestas de sus colaboradores que le sugieren que el PSOE se dispararía en unos nuevos comicios.