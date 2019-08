Investigados tras grabar a tres niños en un coche sin cinturón y uno de ellos conduciendo

En silla de ruedas desde un accidente en el 2002, Mouriño lucha ahora por los derechos de personas con discapacidad

«Nunca pasa nada, hasta que pasa». Cuántas veces nos habrán dicho eso nuestros padres y madres. Y qué razón tienen. Alguien que ha vivido esto es sus propias carnes es Javier Mouriño, presidente de Grumico - Grupo de persoas con discapacidade física da Coruña-, una asociación que atiende a personas con alguna discapacidad física, muchas de ellas lesionadas medulares. Como Javier.

MARCOS CREO Los peligros de la última zambullida La Voz de Galicia ANDRÉ SISO ZAPATA R.S.

Él sufrió un accidente de coche en el año 2002 y desde entonces necesita una silla de ruedas. Ahora es padre de una niña de casi seis años y ha rehecho su vida, pero todavía piensa en estos casos: «El principal problema es el de siempre: todo el mundo cree que no le puede pasar nada. Eso le pasa a otros, claro. No a mí. Nos creemos inmunes, pero no lo somos. Estas cosas ocurren a nuestro alrededor con más frecuencia de la que pensamos, por eso tenemos que tomar todas las precauciones posibles». No cree que la situación se haya solventado, pero tampoco dramatiza con ella, sino que peinsa que «son cosas que han pasado siempre». Sin embargo, critica el «carpe diem», en el mal sentido, que algunas personas ejercen al tomar riesgos innecesarios. «¿Qué crees que pienso cuando veo a alguien ir a doscientos en el coche o tirándose de cabeza en la zona de rocas de las playas? Solo espero que esa gente coja sentido pronto».

