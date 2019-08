El PDECat acusa a ERC de aparcar el independentismo

0

La Voz de Galicia La Voz

25/08/2019 11:52 h

El presidente del PDECat, David Bonvehí, ha criticado la estrategia de ERC de estos últimos meses, y acusa al partido de Oriol Junqueras de aparcar el independentismo y de adoptar «tesis convergentes que había combatido enérgicamente» en el pasado.

«Ahora ERC intenta ocupar este espacio que ocupábamos nosotros. Ha dejado el independentismo y el soberanismo un poco aparcado, también ha dejado sus políticas más intransigentes de izquierdas aparcadas. Me da la sensación que quieren ocupar este espacio central», ha sostenido en una entrevista concedida a Europa Press.

El líder del partido asegura que le ha sorprendido que ERC haya adoptado «las tesis más convergentes que había combatido enérgicamente», y considera que las va repitiendo durante el último año con un estilo propio.

En su opinión, el PDECat sigue defendiendo que en política hay que abordar cuestiones con miradas que pasan por el liberalismo y la socialdemocracia, pero «ERC no había sido esto», por lo que no acepta que se les tache de actuar con precipitación y de tener una visión reduccionista.

«Me niego a que se nos tache de algo que no somos. Cada partido es libre de hacer sus estrategias, pero hay cierta desorientación porque ERC ha cambiado mucho en muy poco tiempo», ha subrayado Bonvehí.

Al preguntársele si entendió que los republicanos se abstuvieran en el debate de investidura del presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, les ha acusado de «sobreactuar para parecer que son el partido que quiere representar a más gente en Catalunya».

Para Bonvehí, la abstención de ERC no se entiende desde un punto de vista soberanista, pero «si se mira desde un prisma de todo el país, a lo mejor quieren dirigirse y convertirse en un partido que pueda representar otras sensibilidades que no son soberanistas».

Sin embargo, cree que JxCat y ERC deberían votar lo mismo por «coherencia» en una próxima investidura, y más cuando ambos ya se opusieron en la anterior legislatura a tramitar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

A su juicio, JxCat no tenía otra opción que votar 'no' a Sánchez tras escuchar su discurso, y ha lamentado que la posición del presidente del Gobierno en funciones no se haya movido: «Cada vez la cosa es peor, y cada vez hay más argumentos para el 'no' y menos para otra opción. Esperaba más de Sánchez, pensaba que tenía más visión estratégica de Estado».

Según Bonvehí, sólo podrían mover su posición si el Ejecutivo central se abriera a impulsar una mesa de diálogo bilateral, con la presencia de un relator, en la que pudiera abordarse el derecho a la autodeterminación.

Ante la posibilidad de que haya una repetición electoral en España, no cree que el independentismo saque nada bueno de ello, y no entiende qué le puede aportar a Sánchez porque «no tendrá mayoría para gobernar en solitario y se arriesga a tener unas mayorías más difíciles».

Reacción a la sentencia

Tras rechazar un avance electoral en Catalunya como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas, ha augurado que el resultado de los independentistas sería bastante parecido.

«Solo defendería convocar elecciones si uno de los dos grandes partidos independentistas o el tercero dijeran que quieren dejar de ser independentistas y quieren hacer otra cosa. Sería un cambio muy grande», ha enfatizado.

A la espera de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, les cite en la ronda de contactos que mantiene con diferentes actores y partidos, ha advertido de que propuestas como la de un paro solo la avalaría si la defendiera casi toda la sociedad catalana.

«Yo por la independencia de Catalunya lo haría todo si lo hacemos de forma seria y concertada», ha asegurado Bonvehí, que ha llamado a concretar en qué puede consistir la apelación a la confrontación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, una acción que ve compatible con la petición de diálogo de ERC.