Sánchez no tiene prisa y juega con el miedo a una repetición electoral

La Voz de Galicia Fran Balado

MAdrid / La Voz 24/08/2019 05:00 h

Fin al parón estival. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, retomará la próxima semana los contactos para intentar desbloquear el proceso de investidura. Sin embargo, tal y como avanzó este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, empezará sus encuentros con «colectivos sociales y representantes de la sociedad civil», aun a pesar de que estos no cuentan ni con voz, ni mucho menos con voto dentro del Congreso.

El objetivo de Sánchez es exponerles su proyecto de Gobierno en minoría y afinar un programa con la intención de presionar a Podemos. En cambio, las entrevistas con los dirigentes políticos con representación parlamentaria quedan aparcadas para más adelante, hasta septiembre. Sánchez busca acordar un programa común junto a otros partidos, pero nunca con ministros de Podemos en su Gobierno, tal y como reiteró este viernes la ministra portavoz: «De ninguna manera. No se observan condiciones para la coalición. Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable». Celaá sí consideró «transitables» otras opciones, como dicho acuerdo programático, por donde pretenden «acercar posiciones».

Dos líneas rojas rumbo al 10N

Por su parte, la dirección nacional de Podemos hizo llegar este viernes a sus bases una carta en la que informaba de que no apoyarán un Ejecutivo socialista monocolor, por lo que la repetición electoral para el 10 de noviembre continúa ganando enteros. Las líneas rojas marcadas por Sánchez y por Iglesias impiden la articulación de una mayoría en la Cámara Baja. El plazo para que el Congreso invista a un presidente expira el 23 de septiembre. En caso de que para entonces ningún candidato haya obtenido la confianza de la Cámara, la convocatoria electoral será una realidad. ¿Sánchez no tiene prisa? No lo parece. O al menos no más que el resto, opinan en la Moncloa. «El tiempo corre para todos, no solo para este Gobierno. El resto de las fuerzas políticas reflexionarán para ver los escenarios que se abren. Tendrán en su mano evitar unas nuevas elecciones», dijo Celaá, tratando de trasladar la presión a otros partidos que podrían verse más perjudicados con una repetición electoral, como Podemos o Cs. La ministra portavoz incluso recordó el episodio cuando en el 2015 el PSOE ofreció su abstención para investir a Rajoy y evitar elecciones, a pesar de que Sánchez fue forzado a dimitir por defender todo lo contrario con su ya famoso no es no al gallego.

El PP y Cs no parecen aquí dispuestos a moverse. El que sí podrían cambiar el sentido de su voto, aunque sin Podemos seguiría sin ser suficiente, es JxCat. Según manifestó el diputado Jordi Sànchez su no podría mudar en una abstención si se dan «ciertas condiciones», manifestó en una entrevista a Europa Press desde la cárcel de Lledoners. Entre estas volvió a incluir la formalización de una mesa de «diálogo bilateral con el Gobierno de Cataluña para abordar la solución al conflicto político».

El PP acusa a Sánchez de «estar en campaña» en busca de unas nuevas elecciones

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, exigió este viernes a Pedro Sánchez que deje de engañar a los españoles y que decida si pacta con sus socios naturales o si reconoce que, en realidad, está «en campaña electoral, porque lo que busca es ir a unas nuevas elecciones».

El diputado por Málaga, que disfruta de unos días de vacaciones en las Rías Baixas, participó este viernes en un acto de su partido en Santiago en el que estuvo arropado por los dirigentes del PPdeG Miguel Tellado y Diego Calvo, informa Susana Luaña desde la redacción de La Voz en la capital gallega.

Montesinos, que evidenció que desde su partido tampoco allanarán la investidura de Pedro Sánchez en septiembre, se mostró muy crítico con la actitud esquiva del presidente del Gobierno en funciones con la prensa. «A tenor de las circunstancias que está viviendo el país, lo que no puede ocurrir es que no dé la cara ante los medios», dijo.

Cs ve una lucha por los sillones

Donde cada vez también consideran que resulta más probable una repetición electoral es en Ciudadanos. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, concluyó este viernes que este será el único camino posible si PSOE y Podemos «siguen pegándose por los sillones»