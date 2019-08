El Gobierno amenaza con recurrir la acción exterior de la Generalitat

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 24/08/2019 05:00 h

El Plan de Acción Exterior de la Generalitat 2019-2022 proyecta a Cataluña como si fuese un Estado, «excede de sus competencias, no respeta la competencia del Estado en materia de coordinación de acción exterior» y coloca a la comunidad como «sujeto internacional». Es el argumento utilizado ayer por la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, para justificar que el Consejo de Ministros ha acordado hacer un requerimiento de incompetencia a la Generalitat.

Tanto Celaá como el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ejerce también las competencias en Política Territorial, han precisado que el requerimiento es un paso previo al recurso de inconstitucionalidad.

La ministra ha recordado que el plan fue aprobado el pasado 26 de junio por el Gobierno catalán y, tras estudiarlo, el Ejecutivo central ha decidido que esa norma no respeta las competencias, ni los principios y directrices que deben regir en materia de la acción exterior de las autonomías, obvia las competencias estatales y se omite que Cataluña es una comunidad autónoma.

Planas ha indicado que la Generalitat tiene 30 días para reformar su contenido y, si no lo hace, se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad. El ministro ha insistido en que ese plan en varios de sus «aspectos» lesiona las competencias del Estado y «pone en tela de juicio la labor de coordinación» del Estado o la unidad de acción exterior de España como país. A su juicio, el texto, escrito en inglés y catalán, utiliza «expresiones equívocas» y un «uso torcido del lenguaje», al equiparar a los ministros con los consejeros autonómicos, permite a Cataluña la intermediación en conflictos internacionales o de relaciones consulares, lo «que no se corresponde con una Administración autonómica», y no menciona las normas estatales que pueden desarrollar las autonomías ni a otros sujetos de la acción exterior del Estado, como el Gobierno estatal, el Ministerio de Exteriores o la red de embajadas y consulados.

Cs pide a Sánchez que envíe a Torra el requerimiento previo al 155 por sus «amenazas» de desobediencia

El presidente de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha exigido a Pedro Sánchez que envíe ya a Quim Torra un requerimiento sobre si piensa cumplir o no las leyes, paso previo a activar la aplicación del artículo 155.

«No entiendo por qué con una autonomía en abierta rebeldía por parte de sus órganos directores, de sus responsables políticos, el Gobierno de Sánchez continúa mirando hacia otro lado», ha dicho. Carrizosa ve justificado enviar este requerimiento por las «amenazas» lanzadas por el Gobierno catalán, como la de Torra de iniciar una nueva fase de confrontación con el Estado, o la del vicepresidente Pere Aragonès de que llevará al Estado a los tribunales por la financiación. «Ellos han iniciado una campaña diciendo que lo volveremos a hacer» y «amenazan con no cumplir las sentencia del Supremo contra los golpistas», asegura.