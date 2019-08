Yolanda Díaz: «El siguiente Gobierno en nuestro país va a ser de coalición, no sé si de izquierdas o de derechas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia f. balado

Madrid / La Voz 23/08/2019 05:00 h

La portavoz de Galicia en Común en el Congreso, Yolanda Díaz (Fene, 1971), ha sido designada por Pablo Iglesias como integrante del equipo de Unidas Podemos para negociar el desbloqueo de la investidura. Atiende a La Voz desde Ferrol, en donde disfruta en la playa de unos días de sol en Galicia tras un verano repleto de idas y venidas a Madrid.

-¿Habrá investidura o iremos a elecciones?

-No me pongo ningún otro horizonte que no sea una negociación. Parece que lo que quiere el PSOE, por intereses partidistas, es una repetición electoral, pero sería una gran irresponsabilidad, porque los españoles votaron el 28 de abril con madurez parar frenar a la ultraderecha. Con unas nuevas elecciones se corre el riesgo de entregar las llaves de la Moncloa a las derechas.

-Parece que el PSOE descarta ahora un Gobierno de coalición. ¿Estarían dispuestos a investir a Sánchez mediante otra fórmula?

-No es serio que lo que hace escasamente un mes valía, ahora no. Da la sensación de que el PSOE se sentó a negociar por una razón: que el señor Iglesias se echó a un lado tras decir el presidente de Gobierno en prime time que era él el escollo. Se vio forzado. El siguiente Gobierno en nuestro país va a ser de coalición, no sé si de izquierdas o de derechas.

-¿Se arrepienten de haberlo aupado en la moción de censura?

-No. Hemos sido responsables. En aquellos días trabajamos más la moción que el PSOE. Iglesias hizo el trabajo de interlocución con las demás fuerzas para darle el poder gratis. Había que desalojar al PP. Abrir las ventanas. Lo hicimos con mucha alegría.

-Una de las dificultades que esgrime el PSOE para rechazar el bipartito es la gran división que impera en UP.

-Ferraz intentó jugar a la división. Son políticas poco edificantes. Hemos tenido debates muy ricos. Tenemos un equipo negociador único conformado por las distintas confluencias.

-Tras su encuentro con el rey en Zarzuela se presentó como la representante de Galicia.

-El único trabajo que se hace en defensa de los intereses de Galicia es el que se hace desde Galicia en Común. Ningún portavoz habló con el jefe del Estado.

Por cierto, ya me sorprendió el gran conocimiento que tenía en materia industrial en Galicia. Pero además somos los únicos que proponemos iniciativas en el Congreso. Estamos representando todos los conflictos laborales que hay en Galicia.

-Suena como futura ministra. ¿Transición Ecológica?

- No. No trabajo así. En absoluto. En mi grupo nadie me ha dicho nunca nada de ostentar ninguna responsabilidad de esta enjundia. Estoy centrada en sacar adelante un Gobierno para nuestro país, que sería muy importante para Galicia. Disponer de los 700 millones de euros para disponer de los pagos anticipados a cuentas, o desbloquear el estatuto electrointensivo que sigue poniendo en jaque a Galicia.

-¿Se ve como candidata a la Xunta? Nunca esconde sus ganas de regresar a Galicia.

-Me gustaría vivir en Galicia. Tengo una hija aquí y es lo que más me pesa. Pero estoy centrada en las tareas que me concentran.