Agreden en la cárcel a los tres reclusos acusados de una violación múltiple en Murcia

La última acaba de atacar en Murcia, pero este año se contabilizan ya en España 40 manadas. El 25 % de los agresores son menores, también el 38 % de las víctimas. ¿Pasa más o se cuenta más? Me inclino por la segunda opción. Las manadas tienen un algo pegadizo, mucho más peligroso e inconsciente que un trap. Ahora salen smartphone en mano del cortello (por la libertad, y la actitud rebelde, valiente, de la mujer para vivir según sus reglas y no callar), pero las manadas son tan viejas como el instinto cobarde de humillar, de abusar y de atacar. Margarita García Robayo describe en Primera persona, libro de narraciones autobiográficas tan duras como brillantes, una agresión grupal en los 90, y la urdimbre que hay tras el caso, que no son canciones de reguetón, sino una educación represiva, coercitiva, desigual, que impone la norma desde la tribuna de una mística o superioridad moral y va más en serio que la estrategia de márketing machista de Kanye West.

