Podemos exige tres ministerios y una vicepresidencia para reactivar la negociación con el PSOE

Calvo confirma que no ha habido contactos para la investidura

El presidente del Gobierno en funciones solo tiene esta semana una actividad marcada en su agenda: la reunión del Consejo de Ministros, el viernes. Tampoco desde Ferraz se ha confirmado que, en su papel de secretario general del PSOE, Pedro Sánchez vaya a poner ya fin a sus vacaciones para reanudar los contactos con los líderes de las formaciones políticas de cara a un segundo intento de investidura en septiembre. Así las cosas, Unidas Podemos tendrá que seguir esperando -visiblemente ansiosa- por la llamada que no llega, después que este lunes la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, no despejara la incógnita de para cuándo el encuentro entre Sánchez e Iglesias. Se limitó a asegurar que desde julio no habido contactos con la formación morada y que el objetivo del presidente es que se reanuden «pronto» y, a ser posible, en este mes de agosto.

