Carmen Calvo, sobre el Open Arms: Italia se salta las leyes, la Comisión Europea debe actuar

Redacción 19/08/2019 11:04 h

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha instado a la Comisión Europea a tomar una decisión sobre Italia por «saltarse las leyes» y mantener los puertos cerrados «contraviniendo todas las normas». En una entrevista en la Cadena Ser, Calvo ha reconocido que el Open Arms «pudo haber entrado a Malta. Esa solución estaba ahí», pero que no quiso hacerlo «e insistió en ir a Italia».

Calvo ha asegurado que el Gobierno español estuvo trabajando «todo el tiempo» para que el barco desembarcara en Malta «y poder repartir» a los inmigrantes y, sin embargo «no lo hicieron». La vicepresidenta también se ha pronunciado por el motivo por el que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha tenido contacto con el fundador de la ONG Open Arms, Oscar Camps, tal y como éste ha asegurado, y sí con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Calvo ha argumentado que el procedimiento «para tener un barco y tener licencia para llevar víveres y ayuda humanitaria», como tiene el Open Arms, que no es «para rescatar personas, porque la situación que se puede crear es ésta», depende del ministro de Fomento, con quien se ha reunido. «Hemos hablado con Italia todo el domingo y todo el sábado», ha explicado la vicepresidenta que ha tildado de «ejemplar» la labor del Ejecutivo español que ha ofrecido «todo tipo de salidas: ¿Qué más podemos hacer?».

A la pregunta de si la Comisión Europea debería abrir un procedimiento de infracción a Italia, Calvo ha insistido en que la CE debe «tomar decisiones» para que haya una respuesta coordinada en los rescates y en la política de fronteras. «Italia no puede tener sus puertos cerrados», ha reiterado la vicepresidenta en funciones que ha dejado abierta la posibilidad de denunciar a Italia ante el Tribunal internacional de Derechos del Mar de Hamburgo.

Calvo ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ofrecido todo tipo de ayuda, pero ha reconocido que España no puede transmitir a Europa el mensaje de que en la crisis humanitaria «nos podemos hacer cargo de todo». Respecto a las críticas del PP por ofrecer desembarcar en Algeciras y no contar para ello con la Junta de Andalucía, Calvo ha dicho que se trata de una competencia del Gobierno de la nación, no de la autonomía.

Mensajes de ultraderecha

Y sobre las declaraciones del diputado de Cs Marcos de Quinto que en Twitter hablaba de esos «bien comidos» pasajeros, Calvo ha considerado que se trata de mensajes de ultraderecha, que hacen mucho daño a las personas y retratan a quien los hace, más que a quien los dirige.

Por otro lado, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes del Govern balear, Fina Santiago, ha señalado este lunes que, si el Open Arms atracara en Palma o Mahón, los 107 inmigrantes que quedan a bordo serían distribuidos en España y otros países europeos. En declaraciones a IB3 Ràdio recogidas por Efe, Santiago ha explicado que en Baleares se les ofrecería en las primeras semanas la ayuda humanitaria imprescindible, pero después estas personas serían enviadas a otras comunidades autónomas y otros países de Europa.La «prioridad» es el desembarco de estas personas recogidas en el mar Mediterráneo, ha declarado Santiago, que ha añadido que en Baleares podrían quedarse de manera permanente solo algunos de estos inmigrantes.