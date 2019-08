Galicia se desmarca del intento de Casado de lanzar España Suma

0

La Voz de Galicia

16/08/2019

No acaban de encajar las piezas de Pablo Casado y Alberto Núñez Feijoo en el puzle del PP. La última ocurrencia de Génova, registrar la marca España Suma y todas sus variantes autonómicas para clonar la fórmula que en Navarra llevó a la presidencia de la comunidad foral a la socialista María Chivite, no gusta a este lado del Padornelo, donde los conservadores no acaban de ver la utilidad de unir sus fuerzas a un partido como Ciudadanos, con exiguos resultados en Galicia.

La insistencia del entorno de Pablo Casado y su secretario general y fiel escudero, Teodoro García Egea, en vender la receta de España Suma como el elixir mágico para reunificar las tres derechas ni siquiera ha encontrado eco en sus teóricos socios, ya que Ciudadanos ha despachado la oferta con desdén, recordando a los populares que en autonomías como Cataluña los liberales fueron la fuerza más votada en las últimas autonómicas, mientras que el PP se ha convertido en un partido residual, con una única diputada -Cayetana Álvarez de Toledo, premiada por ello con la portavocía en el Congreso- en las generales del 28A.

Galicia, sitio distinto

Feijoo empujó este viernes a la arena a su vicepresidente, Alfonso Rueda, para dejar claro al PP nacional que en Galicia no rigen las mismas reglas que Casado pretende

-por ahora sin gran éxito- aplicar en otras autonomías.

«O noso obxectivo é seguir tendo esa maioría, que é a que dá estabilidade para poder gobernar. Ata o de agora conseguímola presentándonos como Partido Popular e, en principio, a nosa aspiración, segue sendo esa. Dito isto, todo o que sexa sumar está ben, pero ata o de agora o PP sempre conseguiu a confianza maioritaria dos galegos cun candidato á presidencia da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, e un equipo de Goberno que leva dez anos dándolle estabilidade a Galicia, polo tanto, iso intentaremos outra vez», explicó Alfonso Rueda en declaraciones a la Cadena Ser.

Además de marcar territorio y reforzar su posición dentro del Partido Popular, Feijoo quiso transmitir así un mensaje nítido de que, tras enlazar tres mayorías absolutas consecutivas, no está dispuesto a realizar experimentos cuando -salvo adelanto electoral- Galicia tiene una cita con las urnas en el otoño del 2020.

Aunque los resultados de las municipales no fueron los deseados, sobre todo por los datos obtenidos en las grandes ciudades, y con el PSdeG de Gonzalo Caballero encaramado a la ola ascendente del PSOE en toda España, el PP gallego tiene claro que hará una apuesta personal y diferenciada de la oferta de Casado a nivel nacional. Por eso los conservadores gallegos rechazan los flirteos con Cs y Vox. Porque si Navarra Suma ya encumbró a Chivite en Pamplona, en Monte Pío tienen claro que aquí Galicia Suma podría convertirse en Galicia Resta.