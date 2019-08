Crimen de Meco: ¿Por qué Sergio asesinó presuntamente a la mejor amiga de su novia?

0

La Voz de Galicia IAGO GARCÍA

Redacción | Atlas 17/08/2019 19:11 h

El asesino de Miriam Vallejo era, presuntamente, su compañero de piso. Mimi, para sus amigos, tiene su Facebook aún abierto, repleto de fotos con sus dos perros. Su querencia por los animales hizo que se plantease ser veterinaria, aunque finalmente, no hizo esa carrera y ahora trabajaba en una empresa de distribución de componentes informáticos tras haber sido dependendienta.

Miriam, de 25 años, había nacido en Alovera, un municipio de la provincia de Guadalajara. Entre los motivos para mudarse estaba que sus perros tuvieran sitio suficiente para esparcirse. Y ahí es donde entra en juego el chalé de la localidad guadalajareña de Villanueva de la Torre. Mimi murió a escasos metros de este punto.

Celia Rosillo, amiga de Mimi y novia de Sergio Sáez, detenido el martes por el asesinato de la joven, fue quien habría planteado la posibilidad de mudarse los tres a esa vivienda.

A los novios les quedaba cerca de la empresa de fabricación de baterías de Azuqueca de Henares en la que trabajaban. Y en esa área residencial, los dos perros de Miriam y los otros dos que ellos tenían tendrían todo el espacio que necesitaban. En octubre del año pasado la idea se convirtió en realidad y los tres se fueron a vivir juntos.

El 17 de enero, cuando Miriam pasea a los perros apenas tres meses después de mudarse, es brutalmente asesinada a puñaladas. Recibe 24 cuchilladas. Demasiadas, como suele señalarse en estos casos, como para no sospechar de un «crimen pasional».

Una de las líneas de investigación policial baraja, según informa Atlas, que pueda tratarse de un «crimen por venganza». Sergio, novio de Celia por aquel entonces, podría estar manteniendo relaciones con Miriam, que a su vez, le habría amenazado con chivarse de todo a su amiga. Que los perros no la hubieran defendido también hacía saltar las alarmas sobre el círculo más cercano a la víctima.

Para Sergio Sáez, que ya ha prestado declaración, la jueza encargada del caso ha decretado prisión provisional sin fianza por el crimen. El abogado de la familia de la víctima, Vicente Sánchez, ha explicado a los medios que el arrestado ha negado su participación en los hechos. Sin embargo, ha indicado que cree que es culpable tras analizar por encima la documentación de la investigación policial, que recoge las declaraciones de 83 testigos y otras pruebas, «y el cúmulo de todas ellas nos predispone a pensar que efectivamente es el autor, salvando la presunción de inocencia».

Según publica El Español, la coartada del detenido no se sostuvo. Dijo que el día de los hechos estuvo jugando online con su videoconsola, algo que era una verdad a medias. Aunque estaba conectado, no se registró ningún movimiento a la hora exacta del crimen. El ADN bajo las uñas de MIriam y otros restos orgánicos hallados habrían encarrilado la investigación. ¿Mató Sergio a Miriam por venganza? Siete meses después el porqué de lo ocurrido aún no está del todo claro.