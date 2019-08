Moreno defiende la elección de su hemana porque ha sido «limpia y transparente»

0

Redacción 16/08/2019 14:03 h

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes que la elección de su hermana como directora de un conservatorio malagueño ha sido «limpia y transparente», ya que «se ha podido presentar quien ha querido, de manera libre y voluntaria». Moreno, que ha visitado la Feria de Málaga, ha afirmado a los periodistas que le «sorprende» el «uso que algunas formaciones políticas están haciendo de esta situación, sobre todo viniendo del PSOE, que tendría mucho que callar de lo que ha acontecido los últimos 37 años en Andalucía».

Según el presidente andaluz, el nuevo gobierno andaluz quiere «que las cosas se hagan de manera distinta, y por tanto ningún nombre ni apellido va a condicionar ninguna selección de personal», ya que «esto se ha acabado, y era parte de los tiempos anteriores».

También le sorprende que «los dirigentes políticos hagan una persecución de una funcionaria pública desde el 2004, a la que la Inspección Educativa ha seleccionado para un relevo transitorio, para una sustitución de menos de un año», y que «se haya levantado esta polvareda».

«Las cosas se van a hacer siempre según los criterios de capacidad y de libre concurrencia», ha insistido Moreno, que ha subrayado que como presidente andaluz «respeta» todos los procedimientos «que se efectúan por parte de los organismos de la Junta y de la Inspección Educativa, que es la única competente para hacer la selección de personal».

Al preguntársele por la candidata a la plaza que obtuvo más puntuación, ha señalado que «si la Inspección Educativa ha determinado que esa persona cesó de sus funciones, no tendría sentido que volviera a esas funciones».

«Son cuatro aspirantes, tengo el máximo respeto a las cuatro y nunca me he entrometido ni he hecho ninguna injerencia en ningún órgano educativo. Soy muy respetuoso, y pido que también sean respetuosos y no persigan a una funcionaria pública que lleva desde el 2004 haciendo su labor por ser quien es», ha reiterado. Por su parte, el PSOE ha anunciado este viernes que va a pedir la comparecencia en el Parlamento andaluz de Juanma Moreno para que explique la elección de su hermana como directora del coservatorio.