Ciudadanos coloca al expresidente Garrido como consejero de Díaz Ayuso en Madrid

Isabel Díaz Ayuso, elegida presidenta con el apoyo de PP, Cs y Vox, repelió con dureza los ataques de la oposición

La popular Isabel Díaz Ayuso, fue elegida este miércoles nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, con un total de 68 votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, frente a los 64 votos en contra de PSOE, Más Madrid y Podemos. Ayuso anunció que el lunes dará a conocer la composición de su Gobierno, en el que, avanzó, no impondrá ningún tipo de «vetos».

No fue hasta el último minuto, cuando ya no había posibilidad de réplica. Isabel Díaz Ayuso aprovechó los últimos compases de su investidura para romper su silencio y defenderse de los escándalos que la rodean. «Me relacionan con un caso de corrupción cuando nadie me ha llamado nunca a declarar», aseveró.

