Los sindicatos apremian a Sánchez a negociar«ya» con Podemos un acuerdo que evite las elecciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ANA BALSEIRO

REDACCIÓN 08/08/2019 15:19 h

Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, han apremiado al presidente del Gobierno en funciones, con el que se han reunido esta mañana en la Moncloa, para que «cuanto antes» comience a negociar con Unidas Podemos un acuerdo programático que no solo permita superar el trámite de la investidura, sino también -y especialmente- sacar adelante, con un Gobierno «progresista» estable, la legislatura. Después de que la víspera Pedro Sánchez admitiera que había «desconfianza recíproca» entre ambas formaciones tras el fracaso de las negociaciones en julio, los líderes sindicales instaron a los dos partidos a pasar página y a retomar «ya» los contactos, alegando que «España no se puede permitir ir a otras elecciones» -un escenario que, además, no contemplan- y perder más tiempo para poner en marcha las medidas y reformas estructurales que el país precisa, entre ellas, la de las pensiones, el mercado laboral o la fiscalidad.

En la rueda de prensa posterior al encuentro con Sánchez, Álvarez insistió en que es preciso que PSOE y Podemos retomen las negociaciones cuanto antes, porque «en el último minuto todo es más difícil». Sordo abundó en el mismo argumento: «Estamos a 8 de agosto y puede parece que el 23 de septiembre está muy lejos, pero hay que abordar cuestiones que son complejas (salario mínimo interprofesional, modelo energético, fiscalidad, servicios públicos...) y es difícil ponerse de acuerdo. El sudoku tiene complejidad, por lo que cuanto antes se eche a andar la pelota, mejor».

En el mismo sentido, el líder de CC.OO, indicó que en la formación de Pablo Iglesias aún ve «un ambiente post no acuerdo», que instó a superar y a«ponerse a trabajar», porque «ya es agua pasada». Asimismo, recomendó «a todo el mundo que deje un poco el Twitter mientras duren las negociaciones», en referencia a la escalada de reproches vertidos a través de las redes sociales. Álvarez explicó que él había tenido más contacto con IU y que consideraba que había base para retomar el acuerdo con el PSOE. «Los límites no tienen que ser los de partida, sino los de llegada», aseguró.

«Sintonía» de Sánchez con los sindicatos

Los representantes sindicales también señalaron que Sánchez se había mostrado «sintonía» con las peticiones de sus organizaciones, que son las mismas que ya habían planteado en un documento conjunto antes de las pasadas elecciones. En este sentido, Álvarez subrayó la importancia de que esas cuestiones fundamentales -desde el reparto de la riqueza a la recuperación de derechos laborales- se especifiquen en un acuerdo de Gobierno, «a ser posible, con plazos».

Pedro Sánchez se reúne hoy también en la Moncloa con los representates de las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme), además de con las de los trabajadores autónomos.