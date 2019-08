Cs rechaza la propuesta de coalición del PP porque «no siempre suman votos»

0

Redacción 08/08/2019 12:55 h

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha rechazado este jueves la posibilidad de establecer una coalición con el PP porque ha considerado que las coaliciones «no siempre suman votos» y «es bueno» que la formación naranja se presente por separado a unas posibles elecciones.

En declaraciones a Efe, ha respondido de esta manera a la oferta lanzada por la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien instó a Ciudadanos a «meditar» su rechazo a sumar fuerzas con el PP para configurar una alternativa al estilo de Navarra Suma.

Según manifestó esta semana Álvarez de Toledo, en una entrevista a EFE, es necesaria una «una coalición por lo común», que aglutine a los partidos que trabajen por lo que une a los españoles y no por lo que les separa, en la que ha instado a Ciudadanos a participar. Pero Villegas ha replicado que «en estos casos no siempre las coaliciones suman votos» y cree que los españoles «tienen que tener una posibilidad de votar a un partido que pone encima de la mesa superar al bipartidismo, no solo echar a Sánchez» y que propone políticas «de regeneración democrática»

«Hay muchos españoles que votan a Ciudadanos porque están muy cansados de lo que hace el PSOE y el PP y creo que es bueno que Ciudadanos se presente y que pueda recoger esas expectativas y anhelos de cambio de esos españoles cansados del bipartidismo», ha concluido.