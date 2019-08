Vox avisa a PP y Cs que su voto será clave en los Presupuestos y que no aceptará «lentejas»

0

Redacción 03/08/2019 13:15 h

Vox ha permitido la investidura de gobiernos de PP y Ciudadanos en las comunidades de Madrid y Murcia y en numerosos ayuntamientos, incluido el de la capital, pero avisa de que su voto será decisivo cuando se diriman los Presupuestos, donde no aceptará «lentejas» ni partidas por ejemplo destinadas a «chiringuitos ideológicos».

Así lo ha avisado el secretario general del partido, Javier Ortega-Smith, en una entrevista con Europa Press, donde ha recordado que en Andalucía Vox ya presentó una enmienda a la totalidad a los Presupuestos cuando PP y Ciudadanos se los hicieron llegar sin haberles consultado previamente.

El precedente andaluz

Esta forma de actuar se mantendrá en el resto de instituciones en las que el voto de Vox es decisivo. «Ya lo hemos demostrado en Andalucía, cuando se nos pusieron encima de la mesa unos Presupuestos y nos dijeron esto son lentejas», ha insistido recordando el pasaje de hace menos de dos meses, que finalmente se salvó gracias a un acuerdo entre los tres partidos políticos.

Por ejemplo, Ortega-Smith ha explicado que Vox no apoyará ningunos Presupuestos que contengan partidas destinadas a «chiringuitos políticos», que no contengan una «importante» rebaja de impuestos o que supriman partidas innecesarias.

«Cuando se nos pongan encima de la mesa los Presupuestos, PP y Ciudadanos ya saben que no nos van a dar un 'o todo o nada'», ha advertido reconociendo que es difícil que los tres partidos coincidan en todo, pero defendiendo que al menos deben darles la oportunidad de analizarlos e introducir parte de sus postulados.

Ni con los gobiernos ni con la oposición

El secretario general de Vox cree que su partido puede así optimizar su posición en las instituciones habiendo apoyado las investiduras pero sin formar parte de los gobiernos. Esto les permite, según apunta, valorar cada iniciativa en función de su contenido y no de quién sea el autor.

«Vox no forma parte de los gobiernos entre otras cosas porque no quisieron ni PP ni Ciudadanos. Eso no significa que seamos leal oposición ni que estemos en una coalición, pero la oposición de izquierda también tiene muy claro que no por eso estamos en un bloque con ellos», explica.

Los bloques de izquierda y derecha, sobrepasados

Ortega-Smith asegura que esta es la postura que su formación ha mantenido ya en el Ayuntamiento de Madrid, donde es concejal y donde han votado a favor de unas iniciativas del gobierno liderado por el popular José Luis Martínez Almeida y de otras presentadas por la oposición.

«Nuestra posición es la defender las propuestas que sean buenas para Madrid y oponernos a todas las que creamos que sean un error», ha resumido reconociendo que es una posición «poco usual» pero, a su juicio, «la más sensata». «Hasta lo de los bloques de izquierda y derecha está sobrepasado en muchas materias», ha apuntado.