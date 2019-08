Otegi presume de «responsabilidad» y avisa a Chivite de que tendrá que pactar con Bildu

0

03/08/2019 05:00 h

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó ayer, sobre la decisión de la coalición aberzale de abstenerse para posibilitar la investidura de la socialista María Chivite, que se trata de «un ejercicio de responsabilidad» por parte de su formación y cree que, a partir de ahora, la líder del PSN tendrá que «hablar con todo el mundo» y decidir, entre otras cuestiones, si quiere sacar adelante los Presupuestos de la comunidad foral con EH Bildu o con Navarra Suma.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Otegi subrayó que para «la derecha y el autoritarismo en el Estado español Navarra es pieza clave».

Otros 250 homenajes a etarras

En estas controvertidas declaraciones, Arnaldo Otegi avisó de que la izquierda aberzale no acepta que le digan si puede o no hacer «recibimientos» a presos de ETA que salen de prisión, si no se da «una solución constructiva» en materia penitenciaria, y aseguró que «hay 250 presos y habrá 250 recibimientos». «No estamos dispuestos a que nos digan a quién podemos recibir ni a quién podemos abrazar», afirmó Otegi.

El antiguo dirigente etarra recordó que «ha habido 60 denuncias a la Audiencia Nacional sobre recibimientos a presos que salen de la cárcel y todas han sido archivadas» porque el tribunal considera que «no existe delito punible» en ellos.

Esos actos los organizan familiares y amigos de los presos, pero «no lo hacen para humillar a nadie, sino para recibir a una persona que viene a su pueblo», ha analizado. «Cuando yo llegué a Elgoibar, la plaza de mi pueblo estaba llena y había miles de personas», pero «no todos estaban de acuerdo con mi trayectoria política». «Se me acercó gente del PSOE, del PP y del PNV» y «me dijeron que, independientemente de que no comulgaran con mis ideas, se alegraban de que estuviera en la calle», aseveró.

Para Otegi, quienes vuelven a sacar el debate sobre estos polémicos homenajes a presos etarras «son quienes tratan de obstaculizar el proceso de convivencia». El líder radical subrayó que organizar esos actos en la intimidad «no soluciona nada».