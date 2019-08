Sánchez eleva la presión sobre Podemos con sus encuentros con la sociedad civil

0

La Voz de Galicia Paula de las Heras

Madrid / Colpisa 02/08/2019 05:00 h

Pedro Sánchez tiene un plan para convencer al electorado progresista, y al que no lo es, de que no desea elecciones y trabajará para evitarlas. «Estoy esperanzado y con muchas ganas», llegó a decir ayer antes de empezar la primera de sus reuniones con organizaciones y colectivos sociales para elevar así la presión sobre Podemos y persuadirle de que apoye desde fuera un Gobierno socialista. En su entorno, en privado, no se muestran sin embargo tan entusiastas. Y el último encontronazo con la formación de Pablo Iglesias, una denuncia de Podemos contra, entre otros, el ministro de Fomento y secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, no ayuda a generar optimismo.

Los socialistas admiten que posiblemente, el asunto no está directamente relacionado con el enfado del secretario general de los podemitas por lo ocurrido en la fallida investidura y que incluso puede tratarse de algo que escape a su control, pero, no obstante, llueve sobre mojado y Ábalos advirtió ayer de que el episodio tendrá un impacto en su relación. «¡Cómo para confiar!», dijo en una entrevista en la cadena Ser, visiblemente molesto y tras haber defendido que no se dan las condiciones para volver a intentar un Ejecutivo de coalición. «Desde el punto de vista personal estoy tranquilo porque no he hecho nada especial, pero me parece indignante y un ejercicio de hipocresía tremendo», añadió.

El número tres del PSOE es uno de los 28 políticos y empresarios denunciados por Podemos e Izquierda Unida ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos en la gestación de la Operación Chamartín de Madrid.

La paradoja para los socialistas es que quien realmente dio el impulso final a este proyecto urbanístico, después de 26 años de bloqueo, fue la alcaldesa Manuela Carmena, aunque lo hizo luchando denodadamente contra parte de su propio equipo de gobierno.

Ronda de contactos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, inició ayer su ronda de reuniones con la sociedad civil y empezó por las asociaciones de igualdad, cuyas competencias había ofrecido a Iglesias en su frustrada propuesta de Gobierno de coalición. El secretario general del PSOE tiene intención de volver a llamar en los próximos días a los líderes de las principales formaciones nacionales para mantener con ellos contactos de carácter discreto, pero aseguró que «en absoluto» trata de presionar a Unidas Podemos con estos encuentros. También ha insistido en pedir responsabilidad a este partido y asimismo a PP y Ciudadanos. «Desgraciadamente estamos perdiendo un tiempo precioso», apuntó.

«Espero que todas las formaciones políticas sean conscientes de que tiene que haber Gobierno en España, no podemos dejar a España en la parálisis, tenemos muchos problemas, muchos desafíos y muchas demandas que atender», explicó antes de reunirse, junto con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, con representantes de una veintena de asociaciones por la igualdad de género.

Esta es el primero de los encuentros que Sánchez ha convocado con organizaciones sociales para elaborar un «programa abierto, con un componente progresista» y después presentárselo a las demás fuerzas políticas, no solo a Unidas Podemos.

Con los agentes sociales

El presidente del Gobierno en funciones también se reunirá el próximo 8 de agosto con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; y el de Cepyme, Gerardo Cuerva; así como con los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, para abordar con los agentes sociales la actual situación política y analizar opciones de gobierno.