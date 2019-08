Condenado a siete años un hombre que negó ser terrorista porque era donante de sangre

0

Redacción 02/08/2019 11:45 h

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de siete años de prisión al yihadista Said el Checheno por viajar a Siria en el 2013 para combatir con el Estado Islámico junto con otro hombre al que había captado, que falleció allí en el 2015, y que negó ser terrorista al presumir de ser «donante de sangre». La Sala ha desestimado el recurso de Said Lachhab contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó por colaboración con organización terrorista y le impuso una multa de 9.000 euros y cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de cárcel.

De esta forma declara probado que Said, marroquí de 37 años, convenció en el 2013 a su compatriota Othmane Belkaid para que le acompañara a Siria, vía Turquía, con el fin de integrarse en las filas de la organización terrorista Jabhat al-Nusra «para hacer la yihad». Pero primero viajaron a Marruecos porque Othmane quería ver por última vez a su familia, lo que da a entender que iba a despedirse. Además compró ropa de camuflaje y vació sus cuentas bancarias. Ambos residían en la localidad guipuzcoana de Tolosa, como un amigo marroquí de Othmane -que ostentó la condición de testigo protegido en el caso- a quien le comentó días antes de su marcha su intención de viajar a Siria para combatir por el Islam junto a Said.

El día 12 de septiembre del 2013 Said y Othmane volaron a Estambul, y se dirigieron, en autobús, hasta un puesto fronterizo. Othmane cruzó pero Said regresó a Estambul y anticipó su regreso a Bilbao, algo que desconocía su compañero. A su regreso, Said le contó al testigo protegido que había combatido en una milicia en Siria, pero que regresó por una desavenencia con su jefe sobre el rey de Marruecos, y le animó a seguir sus pasos con promesas como que allí tendría una casa, una reputación, un sueldo y esposas a su disposición.

El testigo protegido accedió y Said le empezó a organizar todo. Hablaban siempre después de asistir a la mezquita y adoptaban medidas de seguridad para evitar ser seguidos además de comprar teléfonos de tarjeta prepago con datos de identidad falsos. Convencido, el testigo se dispuso a emplear sus ahorros para pagar el avión pero Said le dijo que le podía prestar dinero, y le prometió que se reuniría con él en Siria. Tras un primer intento fallido porque se canceló el vuelo, el testigo compró otro billete. Poco antes de partir, se dirigió a la mezquita de Baracaldo (Vizcaya) y comentó a personas de su confianza su intención de viajar a Siria, pero estos le convencieron para que no lo hiciese. Fue entonces cuando decidió denunciarle.

Said, que fue detenido en febrero del 2017, negó en el juicio haber captado a Othmane al que conocía de la mezquita y haberse desplazado con él a Siria en el 2013, aunque reconoció que sí que viajaron a Turquía pero que cuando se acercaron a la frontera sin intención de traspasarla, su compañero sí la cruzó sin avisarle. «Yo soy donante de sangre, ¿cómo voy a ser un terrorista?, dijo en la vista oral. Othamne murió en el 2015 combatiendo con el Estado Islámico.