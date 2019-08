El portavoz de los 'sin techo' de la acampada del Prado declara este jueves ante el juez tras ser detenido en el desalojo

0

La Voz de Galicia LA VOZ

REDACCIÓN 01/08/2019 15:51 h

El portavoz de las personas sin techo acampadas en el Paseo del Prado, Micki Carrera, prestará declaración este jueves en el juzgado de instrucción número 43, tras no concederle el 'habeas corpus' solicitado en el día de ayer, cuando fue detenido por la Policía Municipal de Madrid durante el desalojo de estas personas que se pretendían establecer frente al Palacio de Cibeles.

Así, el portavoz pasó ayer por la tarde a disposición judicial, tras lo que solicitó frente al juzgado de guardia número 41 un 'habeas corpus', es decir, una acción de tutela judicial inmediata para que el juez lo viera lo más rápido posible. Sin embargo, no le fue concedida esta figura al no considerar que su caso fuera «de extrema gravedad» y no se necesitaba tomarle declaración inmediatamente. Así, ha pasado la noche bajo disposición judicial y en las próximas horas el juez le tomará declaración para definir su situación procesal, han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).